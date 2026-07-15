Milo Infante risponde a Rossi della Rai, il riferimento alle "4 sentenze per dequalificazione professionale"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non si placa la polemica a distanza tra Milo Infante e l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. Il conduttore, da poco passato a Mediaset, ha replicato al dirigente ricordando le “quattro sentenze che hanno condannato la Rai per dequalificazione professionale” nei suoi confronti.

La replica di Milo Infante a Giampaolo Rossi

In alcune dichiarazioni rilasciate a Lapresse, Milo Infante si è detto “sorpreso” dalle parole di Giampaolo Rossi “quando afferma che sarei stato protetto e tutelato nei momenti in cui non ero in auge”.

Il conduttore ha aggiunto: “Non credo possa riferirsi al periodo 2012-2015 e alle quattro sentenze che hanno condannato la Rai per dequalificazione professionale nei miei confronti. In questo caso la mia riconoscenza va esclusivamente al tribunale di Milano e all’avvocato Maurizio Borali”.

Ciò nonostante, Milo Infante ha confermato l'”affetto” e la “stima” nei confronti di Giampaolo Rossi e ha sottolineato la sua intenzione di non lanciare “nessun attacco alla Rai, azienda alla quale ho sempre riconosciuto di avermi dato molto e alla quale credo di aver restituito sapendo anche ricominciare da zero”.

Cosa aveva detto Giampaolo Rossi su Milo Infante

Milo Infante ha commentato quanto affermato dall’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi ad AdnTalk.

Il dirigente Rai, pur dichiarando di essere “personalmente legato a Milo Infante da rapporti di stima e amicizia” e augurandogli il “massimo successo a Mediaset”, aveva riferito di essere rimasto “spiacevolmente colpito dalla sua intervista nei confronti della Rai e dei colleghi”.

“Quando ci si avvia da un’altra parte”, aveva aggiunto Giampaolo Rossi, “non si dovrebbe parlare male di una azienda che ti ha tutelato”.

L’amministratore delegato aveva dichiarato ancora: “A Milo Infante la Rai ha garantito protezione e tutela anche nei periodi in cui non era in auge“.

L’intervista di Milo Infante e le parole sulla Rai

Il caso è “esploso” in seguito a un’intervista concessa da Milo Infante a Il Messaggero, in cui ha spiegato i motivi e svelato i retroscena sul suo passaggio a Mediaset, non risparmiando critiche alla Rai.

In un passaggio, il conduttore ha affermato: “Andando via, ho capito che anche tanti altri colleghi si sentono completamente abbandonati. Sono disperati. In queste settimane ho ricevuto una valanga di messaggi di talent, anche molto conosciuti, che non sanno con chi parlare in azienda”.