Milo Infante sbotta contro Azzurra Barbuto a Ore 14, chi è la giornalista ripresa in diretta sul caso Pifferi

Nel corso della puntata di Ore 14 del 23 ottobre, il conduttore Milo Infante ha interrotto la giornalista Azzurra Barbuto durante il dibattito sul caso Pifferi e il confronto sul suo deficit cognitivo, togliendole l’audio e chiudendo il blocco. Il giorno dopo lo screzio televisivo, il presentatore si è scusato su X, ribadendo la linea del programma.

Milo Infante, lo scontro in diretta a Ore 14

Tensione in studio durante la puntata di giovedì 23 ottobre di Ore 14 su Rai 2, con il conduttore Milo Infante che ha interrotto Azzurra Barbuto dopo ripetute sovrapposizioni nel dibattito sul caso Pifferi, chiedendole di “rispettare chi non ha parlato” e sollecitando un ritorno “sul binario che è consono” alla trasmissione.

La giornalista ha provato a replicare sostenendo di essersi sentita attaccata; a quel punto il conduttore ha chiesto di chiuderle il microfono e ha terminato il blocco con le scuse a un’ospite rimasta senza spazio.

Scontro televisivo tra Milo Infante e la giornalista Azzurra Barbuto sul caso riguardante Alessia Pifferi (in foto)

Il giorno successivo, Infante ha scritto su X un messaggio di scuse per “toni e contenuti”, rivendicando però la linea editoriale del programma, chiarendo che l’intervento di Barbuto ha innescato la rottura dei tempi del confronto e ha portato alla chiusura anticipata del collegamento.

La posizione di Azzurra Barbuto

Azzurra Barbuto, giornalista e opinionista televisiva, in quella circostanza ha incalzato l’avvocata di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, contestando l’ipotesi di un deficit cognitivo dell’imputata.

La discussione è degenerata quando Barbuto ha minacciato una denuncia in diretta, continuando a sovrapporsi nonostante i richiami del conduttore.

Nelle sue scuse pubbliche, Infante ha voluto comunque ribadire che gli ospiti devono in ogni caso adeguarsi allo stile della trasmissione, non viceversa.

Il caso Pifferi tra diritto e perizie

La discussione televisiva ha ruotato intorno al processo per la morte della piccola Diana, avvenuta nell’estate del 2022. Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo, con riconoscimento del dolo eventuale e non del dolo diretto, distinguendolo dall’“abbandono di minore seguito da morte” per la diversa componente soggettiva.

L’aggravante della premeditazione è stata ritenuta incompatibile con il dolo eventuale. In primo grado, il perito del Tribunale non ha ritenuto provata una compromissione cognitiva tale da escludere o diminuire la capacità rispetto alla condotta contestata.

Roberta Bruzzone ha però descritto una personalità centrata sui propri bisogni e un comportamento successivo ai fatti segnato da capacità manipolativa, tesi che hanno sostenuto la responsabilità piena delineata in sentenza.