Milo Infante sbotta in diretta a Ore 14 contro camionista che suona il clacson alla giornalista Rai a Belluno

Momenti di tensione nel corso di Ore 14 di venerdì 30 gennaio, con Milo Infante che se l’è presa con un camionista che ha disturbato il collegamento in diretta con la giornalista Rai da Belluno Lucia Zorzi. Mentre l’inviata, presente a San Vito di Cadore, stava intervenendo per parlare del discusso episodio che ha visto protagonista un 11enne lasciato a piedi da un bus perché senza biglietto “aggiornato” alle tariffe in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, un mezzo pesante ha suonato il clacson con insistenza per far spostare Zorzi. Un gesto definito da Infante come “arrogante“, col conduttore che ha puntato il dito contro l’atteggiamento del camionista poi andato via sullo sfondo mentre la giornalista continuava il suo intervento.

Il camionista “irrompe” in diretta a Ore 14

L’episodio è avvenuto nel corso della diretta di Ore 14 di venerdì 30 gennaio 2026, nel collegamento da San Vito di Cadore con Lucia Zorzi, inviata Rai del Tgr Veneto. Proprio in avvio di collegamento un camion è entrato nell’inquadratura, per poi scomparire momentaneamente.

Lo stesso mezzo pesante, però, nel giro di pochi secondi è comparso nuovamente affiancando Zorzi, per poi cominciare a fare manovra per ritornare in carreggiata.

ANSA

Infante sbotta contro il camionista “arrogante”

Inizialmente non curante della presenza della giornalista, il camionista ha dato il via alla sua manovra in retromarcia. Poi, però, è stato necessario “chiedere” a Lucia Zorzi di spostarsi.

Mentre la giornalista parlava dell’episodio che ha coinvolto l’11enne a Vodo di Cadore, il camonista ha suonato il clacson per richiamare l’attenzione di Zorzi ed è lì che Infante si è spazientito.

“Lucia aspetta, c’è un camion che sta facendo manovra. La tua sicurezza prima di tutto. Ha suonato? Ti chiedo scusa, ma c’è un certo grado di arroganza” ha detto.

Poi facendo riferimento a quanto successo a uno degli inviati del suo programma ha scherzato sottolineando che “ormai i giornalisti si possono picchiare”, ma “se vedi una donna per strada, sul marciapiede, che fai manovra e suoni?”.

Le scuse e il ringraziamento di Lucia Zorzi

Dopo essersi acceso, Infante però è tornato a condurre ristabilendo la tranquillità, chiedendo scusa all’inviata per averla interrotta, ma “l’importante è che stai bene“.

La stessa giornalista, riprendendo la linea, ha ringraziato Infante: “Lo so che tu stai molto attento al rispetto delle persone, ti ringrazio per questo”.