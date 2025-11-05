Sciopero in Rai, salta È sempre mezzogiorno ma disagi anche per Milo Infante: lo studio di Ore 14 è più buio
Sciopero in Rai: Milo Infante nello studio di Ore 14 "al buio", saltati invece È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici e l'edizione delle 12 del TG3
Nuova agitazione in Rai, nuovo sciopero e nuovi disagi per alcuni programmi. Mercoledì 5 novembre, a causa della protesta indetta dalla Slc CGIL, la puntata di È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici è saltata. Saltata, su Rai 3, anche l’edizione del TG3 delle 12. Il talk Ore 14 di Milo Infante su Rai 2 è invece andato in onda, ma con uno studio più buio del solito per alcune defezioni riguardanti il comparto luci.
- Sciopero in Rai, Milo Infante in onda "al buio" con Ore 14
- Antonella Clerici e il TG3 saltati
- Sciopero del 5 novembre in Rai, i motivi della protesta
Sciopero in Rai, Milo Infante in onda “al buio” con Ore 14
La puntata di Ore 14 del 5 novembre è rimasta in forse fino all’ultimo. Alla fine, Milo Infante è riuscito ad andare in onda in diretta, ma con problemi di luci.
“Se in questo momento state cercando di regolare la luminosità del vostro televisore, non è un problema vostro”. Così il giornalista si è rivolto ai telespettatori non appena ha preso la linea.
Il conduttore e giornalista Milo Infante
“Non ci sono le luci al TV2 di Milano per via di uno sciopero di una sigla sindacale. Lo diciamo per evitare che qualcuno da casa inizi a cercare di capire perché a TV2 mancano le luci come al solito”, ha aggiunto Infante che ha poi iniziato a trattare i temi della scaletta.
Antonella Clerici e il TG3 saltati
Niente da fare invece per la puntata di È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici. Rai Uno ha proposto una replica del medesimo programma. Anche il TG3 delle ore 12 è stato cancellato. Al suo posto, Gianni Minà – Cercatore di storie.
A non vedere la luce nella giornata di mercoledì 5 novembre anche TG Sport Giorno, che era previsto alle 11 su Rai 2. La trasmissione è stata sostituita da un episodio de I Mestieri di Mirko.
Sciopero del 5 novembre in Rai, i motivi della protesta
La protesta, promossa dalla Slc CGIL, coinvolge i lavoratori e le lavoratrici impiegati nella produzione TV delle sedi Rai di Milano e mira ad ottenere risultati sul fronte contratti e personale.
Slc CGIL ha spiegato in una nota che “la protesta nasce dalla consapevolezza che, senza una selezione del personale aggiornata e inclusiva, non c’è futuro per chi lavora nella produzione“.
“L’ultima selezione – hanno riferito sempre dal sindacato – è andata deserta anche a causa di requisiti anacronistici, come l’obbligo della patente C, mentre l’azienda continua a ricorrere agli appalti anche per attività ordinarie, con il rischio di aumentare costi e contenziosi”.
“I lavoratori denunciano inoltre tagli su investimenti tecnologici, formazione e riconoscimenti professionali, chiedendo una svolta nella gestione del personale e il rispetto delle regole di corrette relazioni industriali”, hanno concluso dalla CGIL.