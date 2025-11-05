Sciopero in Rai, salta È sempre mezzogiorno ma disagi anche per Milo Infante: lo studio di Ore 14 è più buio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nuova agitazione in Rai, nuovo sciopero e nuovi disagi per alcuni programmi. Mercoledì 5 novembre, a causa della protesta indetta dalla Slc CGIL, la puntata di È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici è saltata. Saltata, su Rai 3, anche l’edizione del TG3 delle 12. Il talk Ore 14 di Milo Infante su Rai 2 è invece andato in onda, ma con uno studio più buio del solito per alcune defezioni riguardanti il comparto luci.

Sciopero in Rai, Milo Infante in onda “al buio” con Ore 14

La puntata di Ore 14 del 5 novembre è rimasta in forse fino all’ultimo. Alla fine, Milo Infante è riuscito ad andare in onda in diretta, ma con problemi di luci.

“Se in questo momento state cercando di regolare la luminosità del vostro televisore, non è un problema vostro”. Così il giornalista si è rivolto ai telespettatori non appena ha preso la linea.

ANSA Il conduttore e giornalista Milo Infante

“Non ci sono le luci al TV2 di Milano per via di uno sciopero di una sigla sindacale. Lo diciamo per evitare che qualcuno da casa inizi a cercare di capire perché a TV2 mancano le luci come al solito”, ha aggiunto Infante che ha poi iniziato a trattare i temi della scaletta.

Antonella Clerici e il TG3 saltati

Niente da fare invece per la puntata di È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici. Rai Uno ha proposto una replica del medesimo programma. Anche il TG3 delle ore 12 è stato cancellato. Al suo posto, Gianni Minà – Cercatore di storie.

A non vedere la luce nella giornata di mercoledì 5 novembre anche TG Sport Giorno, che era previsto alle 11 su Rai 2. La trasmissione è stata sostituita da un episodio de I Mestieri di Mirko.

Sciopero del 5 novembre in Rai, i motivi della protesta

La protesta, promossa dalla Slc CGIL, coinvolge i lavoratori e le lavoratrici impiegati nella produzione TV delle sedi Rai di Milano e mira ad ottenere risultati sul fronte contratti e personale.

Slc CGIL ha spiegato in una nota che “la protesta nasce dalla consapevolezza che, senza una selezione del personale aggiornata e inclusiva, non c’è futuro per chi lavora nella produzione“.

“L’ultima selezione – hanno riferito sempre dal sindacato – è andata deserta anche a causa di requisiti anacronistici, come l’obbligo della patente C, mentre l’azienda continua a ricorrere agli appalti anche per attività ordinarie, con il rischio di aumentare costi e contenziosi”.

“I lavoratori denunciano inoltre tagli su investimenti tecnologici, formazione e riconoscimenti professionali, chiedendo una svolta nella gestione del personale e il rispetto delle regole di corrette relazioni industriali”, hanno concluso dalla CGIL.