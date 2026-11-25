Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Tutte le volte che io parlo di Garlasco” con queste parole Milo Infante mostra in diretta televisiva la richiesta ex art. 335 del codice di procedura penale che mostra se ci sono dei procedimenti in corso. Il conduttore ha spiegato: “Violo la mia privacy ma questo credo di poterlo fare”.

Cosa ha detto Milo Infante

Nella puntata del 24 novembre di Verità Nascoste, Milo Infante ha deciso di mostrare tutti i procedimenti in corso nei suoi confronti: “Questo è il mio, quindi violo la mia privacy ma questo credo di poterlo fare. Mi ha colpito perché c’è diffamazione aggravata, a mezzo stampa. 21 maggio 5 giugno, tutte quelle le presentate. Poi ancora un’altra il 5 giugno, quindi la stessa puntata evidentemente persone diverse”.

Il conduttore ha aggiunto che non sono in ordine cronologico e ha sottolineato: “Guardate praticamente tutte le volte che io parlo di Garlasco, questo è risale 2 settimane fa, no? Quindi chissà quante ne saranno arrivate nel frattempo. C’è una querela il 24 agosto, il 27 agosto, il 31 agosto”. Poi rivolgendosi a Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha dichiarato: “Allora se a parti invertite lei mi chiedesse quante querele hai preso nella tua vita? Meno di quelle che sono contenute in questo 3 3 5”.

Articolo 335 del Codice di procedura penale, cos’è e a cosa serve

L’articolo 335 del Codice di procedura penale disciplina il registro delle notizie di reato, uno strumento utilizzato dalle Procure della Repubblica per registrare i fatti che potrebbero costituire un reato e le persone eventualmente coinvolte. La norma stabilisce che il pubblico ministero debba iscrivere tempestivamente ogni notizia di reato ricevuta o acquisita autonomamente, quando riguarda un fatto determinato e non inverosimile, potenzialmente riconducibile a un illecito penale.

Il registro permette di documentare l’avvio delle indagini preliminari e individuare i procedimenti penali. Quando emergono indizi a carico di una persona, il pubblico ministero deve iscriverne il nome. L’iscrizione nel registro non significa che la persona sia colpevole, ma indica che è sottoposta a indagini. La registrazione è importante anche per determinare i termini delle indagini preliminari e verificare il rispetto delle garanzie processuali.

Come sapere se si è indagati

L’articolo 335 consente alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai rispettivi avvocati di chiedere informazioni sulle iscrizioni presenti nel registro. La richiesta può essere presentata alla Procura competente, anche tramite un difensore.

La comunicazione non è sempre consentita: sono previste eccezioni per determinati reati e possibili limitazioni temporanee per esigenze investigative. Il certificato rilasciato dalla Procura permette quindi di conoscere eventuali iscrizioni comunicabili, ma non costituisce una prova definitiva dell’assenza di indagini.