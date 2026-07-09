Milo Infante su Rete 4 col programma "Ore 11" e poi con uno "misterioso": intanto Mediaset "sposta" Berlinguer

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 9 luglio, a Cologno Monzese, i vertici Mediaset hanno presentato alla stampa i nuovi palinsesti televisivi per la prossima stagione, annunciando una vera e propria rivoluzione informativa per Rete 4. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e il direttore marketing Federico Di Chio hanno svelato il doppio ingaggio di Milo Infante, che dopo l’addio alla Rai guiderà la striscia quotidiana Ore 11 e un nuovo format serale. Programma, il secondo, avvolto nel mistero ma che ha già comportato lo spostamento di Bianca Berlinguer al mercoledì, annunciando anche il suo futuro sbarco su Canale 5.

Milo Infante raddoppia su Rete 4: arriva “Ore 11” e una prima serata

La mossa più attesa e coraggiosa della nuova stagione di Rete 4 riguarda l’arrivo di Milo Infante, che diventa il volto di punta della mattina e non solo.

Il giornalista guiderà Ore 11, un nuovo progetto sperimentale quotidiano in onda dalle 11 alle 13, posizionato subito dopo l’edizione mattutina del TG4 delle 10:30.

Come spiegato dai vertici del Biscione, si tratterà di un contenitore di ben due ore dedicato a cronaca, attualità e approfondimento in tempo reale, il cui titolo richiama volutamente lo storico programma Ore 12, condotto in passato da Gerry Scotti, ma anche il celebre Ore 14, portato avanti proprio da Milo Infante su Rai 2 fino alla primavera.

Gli impegni del nuovo volto Mediaset non finiscono qui: debutterà anche in prima serata, ogni martedì, con un altro nuovo programma di informazione, il cui titolo definitivo è ancora avvolto nel mistero.

Bianca Berlinguer al mercoledì contro la concorrenza

Tra i cambiamenti più rilevanti della prima serata figura lo slittamento di È sempre Cartabianca.

Pier Silvio Berlusconi ha rivelato di aver voluto personalmente lo spostamento di Bianca Berlinguer dal martedì al mercoledì sera, motivandolo con precise ragioni di palinsesto e di posizionamento politico.

L’amministratore delegato ha spiegato che, guardando all’offerta televisiva complessiva e alla ricchissima concorrenza, ha “molto più senso che il talk si smarchi da un prodotto che è dalla stessa parte come posizionamento politico”.

Di conseguenza, il martedì sera rimarrà presidiato dall’informazione ma passerà nelle mani del nuovo format di Milo Infante.

Inoltre, Bianca Berlinguer condurrà una serie di seconde serate su Canale 5.

Il resto della lineup di Rete 4 si consolida nel segno della continuità. L’access prime time si rinnova con una formula a due pilastri: Paolo Del Debbio guiderà “4 di Sera” dal lunedì al giovedì, mentre Tommaso Labate prenderà il testimone nel weekend con “RealPolitik”. Confermati i titoli cult “Quarta Repubblica”, “Quarto Grado”, “Fuori dal coro”, “Dritto e rovescio” e “Zona Bianca”

Realpolitik – Labate confermato, insieme a tutti i big

Il problema è che la serata del mercoledì, che sarà affidata appunto a Berlinguer, fino a questa primavera è stata presidiata da Realpolitik di Tommaso Labate.

Questo significa che sarà cancellato? Assolutamente no, stando alle parole di Pier Silvio Berlusconi e Mauro Crippa (quest’ultimo direttore generale dell’Informazione e della Comunicazione Mediaset).

Il programma andrà infatti in onda dal venerdì alla domenica nella stagione 2026/27.

Da capire la calendarizzazione degli altri format d’informazione, tutti confermati: Quarta Repubblica, Fuori dal Coro, Dritto e Rovescio, Quarto Grado, Zona Bianca.

A questi si aggiungerà il nuovo programma culturale Giganti firmato da Toni Capuozzo.