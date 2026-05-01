Milvia Marigliano, l’intervista all’attrice candidata ai David: “Con il cinema, ci siamo incontrati”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un punto, nelle traiettorie artistiche più autentiche, in cui il riconoscimento pubblico arriva senza davvero cambiare ciò che esisteva già. Non inaugura, semmai illumina. Nel caso di Milvia Marigliano, la candidatura ai David di Donatello per La grazia non segna un inizio, ma rende visibile un percorso lungo, stratificato, costruito lontano dai riflettori più immediati del cinema. Il suo è un cammino che nasce e si radica nel teatro, luogo di disciplina e resistenza, dove il tempo si dilata e il lavoro si deposita lentamente nel corpo e nella voce. Anni di prove, tournée, ruoli attraversati senza scorciatoie, senza l’urgenza di apparire. Un mestiere vissuto come necessità, prima ancora che come scelta. E forse è proprio qui che si trova una delle chiavi per leggere la sua presenza oggi sul grande schermo: non come un passaggio di linguaggio, ma come una continuità, una trasformazione naturale di un’identità già pienamente formata. In un contesto come quello cinematografico, spesso guidato da logiche di visibilità e appartenenza, Milvia Marigliano si muove da outsider. Non per posa, ma per storia personale. Non ha inseguito il cinema, non ne ha adottato i codici di accesso più consueti. Il suo ingresso è avvenuto tardi, quasi per incontro, dopo anni in cui il teatro occupava ogni spazio possibile. Eppure, proprio questa distanza iniziale sembra aver preservato una qualità rara: uno sguardo non addomesticato, una presenza che non cerca conferme ma esiste, semplicemente, con precisione. C’è, nel suo racconto, una costante tensione tra controllo e abbandono. Da un lato la disciplina, la capacità di lavorare su una parola per ore, di misurare ogni gesto; dall’altro una dimensione più istintiva, quasi viscerale, che lei stessa definisce come una forma di ossessione. Non un entusiasmo superficiale, ma una spinta profonda, che attraversa anche le zone più scomode: l’invidia, la frustrazione, il bisogno continuo di essere in scena. Elementi che non vengono negati, ma riconosciuti e, col tempo, compresi. Il percorso personale di Milvia Marigliano si intreccia inevitabilmente con quello professionale. La difficoltà di reggere la solitudine, il bisogno di appoggiarsi agli altri, le scelte affettive che si sono intrecciate con il lavoro. Solo più tardi arriva una forma diversa di equilibrio, meno dipendente, più consapevole. Non una risoluzione definitiva, ma una trasformazione. E poi c’è il tempo. Non come limite, ma come accumulo. Esperienza, memoria emotiva, capacità di sottrazione. Nel cinema, oggi, questo diventa un valore: dire molto con poco, lasciare che sia uno sguardo a portare il peso di una storia. È un linguaggio che incontra la maturità, e che forse trova proprio lì la sua forma più intensa. La candidatura per La grazia, diretta da Paolo Sorrentino, si inserisce in questo momento preciso: non come consacrazione, ma come apertura. Un’occasione, più che un traguardo. Perché, come emerge chiaramente dalle parole di Milvia Marigliano in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, ciò che conta non è il premio in sé, ma la possibilità di continuare. Continuare a lavorare, a cercare, a mettersi in discussione. Questa intervista nasce da qui: da una soglia. Non quella tra teatro e cinema, ma quella più sottile tra ciò che si è sempre stati e ciò che, forse, si può ancora diventare.

Lei è candidata ai David di Donatello 2026 come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Coco Valori nel film La grazia di Paolo Sorrentino. È una soddisfazione vedere riconosciuto il valore del lavoro fatto?

“Certamente, ed è molto gratificante. Tuttavia, a essere sincera, ciò che mi interessa maggiormente è altro: più della vittoria, conta la possibilità di continuare a lavorare nel cinema. Il teatro mi ha già offerto molto e continua a farlo. Da anni interpreto ruoli di rilievo, quindi non è questo il nodo centrale. Ciò che conta è l’interesse per il cinema e il desiderio di avere nuove opportunità. Occorre anche mantenere lucidità: non sono agli inizi né rappresento una giovane scoperta su cui si concentrano improvvisamente tutte le attenzioni. Esistono limiti legati all’età, ai ruoli disponibili e ad altri fattori ben noti. Proprio per questo auspico che questa esperienza possa aprire ulteriori possibilità. Un premio, infatti, ha valore solo se seguito da nuove occasioni di lavoro. Ho già ricevuto numerosi riconoscimenti teatrali, importanti e significativi, ma ciò che conta davvero è continuare a esercitare la professione”.

Che fase rappresenta per lei questo momento, tra il Premio Eleonora Duse e la candidatura ai David?

“Senza alcuna presunzione, non considero questa candidatura come uno spartiacque. Il mio percorso è già stato significativo. Ho ricevuto premi, interpretato ruoli da protagonista, ottenuto il Premio della Critica nel 2015, quattro candidature alle Maschere del Teatro e una agli Ubu. Ritengo importante sottolinearlo, per evitare che si pensi a un’emersione improvvisa dopo molti anni di attività. Non è così. È giusto riconoscere valore anche al percorso precedente, mio e di chi ha seguito strade analoghe. Il cinema, naturalmente, garantisce una visibilità più ampia, ed è un dato evidente. Recentemente, durante uno spettacolo a Milano, alcune persone presenti avevano visto il film e hanno deciso di venire a teatro per conoscermi meglio. Questo accade ed è molto bello. Ciò che mi rende davvero felice è il lavoro svolto con Paolo Sorrentino. È importante chiarire che il ruolo non è stato scritto per me, come talvolta si afferma. Ho sostenuto tre provini, perché nel cinema questo è prassi. Il progetto avrebbe dovuto partire tre anni prima, ma fu sospeso e ne rimasi molto dispiaciuta. Successivamente, durante la tournée de I parenti terribili di Jean Cocteau, è arrivato il Premio Eleonora Duse, un riconoscimento di grande valore. Poco dopo è giunta anche la notizia della realizzazione del film. La gioia è stata immensa, anche perché, in un certo senso, quel risultato è stato conquistato. Il lavoro è nato dall’incontro tra una scrittura straordinaria e il contributo interpretativo. È così che dovrebbe sempre avvenire, anche quando si affrontano testi di William Shakespeare: il talento consiste nel rendere le parole vive e attuali, come se prendessero forma in quell’istante. Durante un provino, Sorrentino osservò che, mentre scriveva il personaggio, lo immaginava proprio in quel modo. Per un attore, un’affermazione simile rappresenta il massimo riconoscimento. Arrivata a Venezia, ho avuto un’immediata conferma: alcune persone che avevano già visto il film ne ripetevano le battute. In quel momento ho compreso che l’opera aveva colpito il pubblico. La candidatura mi rende felice, naturalmente. Tuttavia, è fondamentale non creare aspettative eccessive, considerando l’alto livello del contesto: si tratta dell’intero panorama del cinema italiano”.

In tutti questi anni di carriera, è il cinema ad averla sottovalutata o è stata lei a sottovalutare il cinema?

“Non direi né l’una né l’altra ipotesi: la questione è più articolata. In una fase della mia vita non mi sentivo pronta per il cinema. Ho iniziato molto presto con il teatro, in modo intenso, e quel lavoro assorbe completamente: prove lunghe, tournée, attività continua. Non resta spazio per altro. Inoltre, in passato esisteva una certa diffidenza tra cinema e teatro. Temevo che mi venisse attribuita un’impostazione troppo teatrale, e questo probabilmente mi ha frenata. Non ho cercato occasioni nel cinema né contatti con agenzie, che in quell’ambito sono fondamentali. Nel teatro, invece, queste dinamiche non esistono. C’è poi un aspetto rilevante: non ho mai sostenuto un provino in teatro. Uscita dall’accademia, sono sempre stata scritturata. Nel cinema, al contrario, è necessario mettersi in gioco, affrontare selezioni e accettare eventuali rifiuti. Forse, allora, ritenevo di non possedere quella capacità di sottrazione richiesta dal linguaggio cinematografico. Oggi, con maggiore maturità, è diverso: uno sguardo o un gesto minimo possono esprimere molto, e questo tipo di lavoro mi appassiona. Non si è trattato, quindi, né di mancanza di riconoscimento né di disinteresse: semplicemente non si è verificato un incontro prima. In passato, inoltre, il cinema italiano collaborava frequentemente con attori di teatro (basti pensare a Pietro Germi, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Dino Risi) mentre successivamente si è creata una separazione. Oggi questa distanza si sta progressivamente riducendo. Il mio avvicinamento è avvenuto tardi, è vero, ma l’attività teatrale era talmente intensa da non lasciare spazio ad altre considerazioni”.

Torniamo all’inizio del suo percorso. Quando si è verificato, ammesso che sia avvenuto, il passaggio da ‘aspiro a divenire attrice’ a ‘sono un’attrice’?

“In realtà, nel mio caso, non c’è stato un vero passaggio: questa consapevolezza è stata immediata. Già durante l’accademia percepivo con chiarezza che quella era la mia strada. Non ci sono state esitazioni: ho abbandonato gli studi universitari senza ripensamenti. Avvertivo una motivazione profonda e, quando è presente una spinta simile, la si riconosce. Naturalmente ero consapevole delle difficoltà del mestiere, ma quella determinazione prevaleva. Durante la formazione mi venivano affidati ruoli rilevanti nei saggi, e questo rafforzava la sicurezza. Una volta concluso il percorso, sono stata sempre scritturata. Non c’è stato un momento in cui ho dovuto decidere di diventare attrice: lo ero già. Credo che questa esperienza sia comune a molti interpreti: non si tratta di un titolo acquisito in seguito, ma di una percezione interiore, radicata e immediata”.

Dunque, non c’è mai stato un momento preciso in cui ha pensato di essere diventata attrice?

“No, non c’è stato un momento definito. Questa consapevolezza è stata presente fin dall’inizio. Ciò che cambia, semmai, è il grado di maturità: si acquisiscono strumenti, precisione, profondità interpretativa. La base, però, resta invariata. Anzi, proprio questa identità rende difficile l’assenza di lavoro: si vive come un’attrice priva di ingaggi, non come qualcuno che ha smesso di esserlo. È una condizione che permane nel tempo”.

Quindi, è una consapevolezza che nasce prima del riconoscimento esterno?

“È una dimensione interiore. Anche un interprete molto giovane, persino agli inizi della carriera, percepisce chiaramente questa vocazione, senza attendere successo o notorietà per definirsi tale. Nel nostro ambiente si parla spesso di una sorta di ‘virus’: non a caso Michael Frayn ha osservato che non si tratta più soltanto di passione, ma di una vera e propria ossessione. Il lavoro dell’attore è estremamente approfondito: si può dedicare molto tempo anche a una sola parola, per comprenderne il senso, il peso e la modalità espressiva. È un processo intenso e radicato. Per questo motivo, difficilmente un attore autentico afferma di voler diventare tale: lo è già. La possibilità di lavorare è un aspetto distinto, ma non modifica questa identità”.

E i premi? Rappresentano in qualche modo un passaggio, un riconoscimento?

“Non necessariamente, o almeno non nel mio caso. I riconoscimenti sono arrivati relativamente tardi rispetto ad altri percorsi, ma questo non incide su ciò che si è. Avevo già affrontato ruoli significativi e mi percepivo comunque come attrice. Non è un premio a legittimare questa identità. Un cambiamento di questo tipo può forse riguardare chi lavora nel cinema o nella televisione, quando sopraggiungono popolarità e visibilità. Per chi proviene dal teatro, invece, si tratta soprattutto di una dimensione interiore. È una consapevolezza condivisa tra gli attori di teatro: anche chi lavora poco, o attraversa periodi di inattività, continua a sentirsi attore. In questo risiede anche un paradosso: esistono interpreti che, pur avendo poche opportunità o capacità limitate, mantengono una forte identificazione con il mestiere. In un certo senso è comprensibile, perché nasce da una spinta profonda. Il vero nodo riguarda piuttosto la varietà dei percorsi attuali. Alcuni si avvicinano direttamente alla televisione o alle fiction senza una formazione strutturata o un’esperienza teatrale, adottando un approccio più superficiale. L’attore di teatro, invece, sviluppa una preparazione diversa, generalmente più solida, anche per la natura del lavoro svolto”.

Quanto incide la formazione in questo percorso?

“Incide moltissimo. Oggi, come in passato, è raro incontrare attori teatrali privi di una formazione accademica, che si tratti di scuole a Torino, Roma, Napoli o Milano. È proprio lì che si costruisce questa consapevolezza. Già il superamento di una selezione molto rigorosa offre una percezione chiara delle proprie possibilità. Naturalmente, non tutti coloro che escono da un’accademia intraprendono una carriera significativa. Nel mio caso, ad esempio, sono l’unica del mio corso ad aver proseguito nel teatro. Tuttavia, quella base resta fondamentale”.

Prima ha accennato al fatto di non aver mai sostenuto provini in teatro.

“Esatto, mai. Dopo l’accademia ho iniziato subito a lavorare, senza dover dimostrare la mia idoneità attraverso audizioni. Nel cinema, invece, il meccanismo è completamente diverso: è necessario mettersi costantemente alla prova, affrontare selezioni e accettare l’esito, positivo o negativo. Con il tempo e l’esperienza, questo aspetto è diventato per me più gestibile; in una fase precedente sarebbe stato probabilmente più complesso”.

Come è riuscita, negli anni, a gestire ambizione e ossessione?

“Non sempre ci sono riuscita, soprattutto nel rapporto con la frustrazione, che talvolta è stata difficile da controllare. Oggi, però, riconosco le mie emozioni con maggiore lucidità. Anche grazie a un lungo percorso terapeutico, ho imparato a distinguere e comprendere gioia, senso di realizzazione, invidia e frustrazione. Gli attori hanno una natura particolare: si tende a dire di stare bene anche lontano dal lavoro, ma non è del tutto vero. Esiste una sorta di dipendenza dalla professione. Paradossalmente, la vita personale risulta più complessa del lavoro. Tuttavia, cerco di costruirla: al termine di una stagione o nei periodi di inattività, creo un nuovo equilibrio. Con il tempo sono cambiate le priorità. Oggi attribuisco grande importanza alla salute, perché desidero continuare a lavorare. Rimane, naturalmente, una riflessione legata all’età: i ruoli, soprattutto per le donne, tendono a diminuire. È un pensiero presente, perché il desiderio di lavorare è ancora forte. Esistono esperienze artistiche più gratificanti di altre, ma oggi anche la frustrazione ha un peso diverso. Se un domani dovessi smettere, potrei accettarlo con serenità: il percorso è stato ricco e significativo. Inoltre, avendo già raggiunto la pensione, resta possibile lavorare finché la salute lo consente”.

In gioventù era diverso?

“Sì, molto. Ho attraversato periodi complessi anche sul piano personale. Non a caso ho avuto due divorzi: questa professione incide inevitabilmente sulle relazioni. Alcuni riescono a conciliare vita privata e lavoro, ma per me non è stato così. Ricordo che, durante il primo matrimonio, nei momenti senza ingaggi diventavo difficile da gestire: alla proposta di organizzare le vacanze, la mia priorità restava ottenere un nuovo contratto. Questo episodio rende evidente quanto il lavoro fosse centrale”.

Si può parlare di una forma di “malattia”?

“In un certo senso sì. Questa dedizione ha compromesso relazioni, aspetti della vita privata e perfino la salute. Allo stesso tempo, però, rappresenta una parte profonda della mia identità. Probabilmente è anche una questione generazionale: si tende a vivere ogni esperienza con intensità. Anche una semplice cena tra amici è vissuta con partecipazione totale. La vita stessa appare come un intreccio di gioia e sofferenza, di opposti che convivono”.

Si afferma spesso che il teatro abbia un valore terapeutico. È valso anche per lei?

“Dipende dal significato attribuito al termine. Alcune attività legate al teatro (esercizi espressivi, scrittura, percorsi per persone timide) possono avere effetti benefici. Tuttavia, non si può sostenere che il teatro, in sé, sia una terapia. Numerosi interpreti straordinari hanno avuto esistenze difficili, talvolta segnate da dipendenze. La terapia è un percorso distinto, che si affronta con un professionista. Esiste però una dimensione catartica. Quando si interpreta un personaggio, anche lontano dalla propria esperienza, come Medea ad esempio, si attinge comunque a elementi personali. Nella scena della macchina in La grazia, ad esempio, il pianto è reale, ma nasce dall’attivazione di ricordi ed esperienze intime. Il lavoro dell’attore si nutre della propria vita. Con il tempo, questa dimensione si arricchisce: l’esperienza offre maggiore profondità emotiva. Si può quindi parlare di catarsi o di sfogo, ma non di una soluzione ai problemi personali”.

Forse l’effetto terapeutico riguarda il pubblico.

“Riguarda soprattutto chi assiste. Ed è anche per questo che il teatro resta fondamentale…”.

… anche perché il pubblico si riconosce nelle storie.

“Certamente. Il compito dell’attore è raccontare una storia e renderla comprensibile ed emozionante. Non è necessario che lo spettatore conosca William Shakespeare: ciò che conta è che percepisca, comprenda e partecipi. Spetta all’interprete dare vita alla narrazione e renderla presente”.

La recitazione le ha mai fatto scoprire aspetti di sé che nella vita quotidiana non riconosceva?

“Sì, c’è stato un momento preciso. Il lavoro che ha segnato una svolta è stato quello con Cristina Pezzoli, una regista straordinaria scomparsa prematuramente. Insieme abbiamo affrontato Erodiade di Giovanni Testori, un testo complesso, rielaborato dall’autore in più versioni. È stato un percorso impegnativo, sia sul piano linguistico sia nella costruzione del personaggio. Soprattutto, mi ha portata a confrontarmi con una dimensione che avevo sempre lasciato in secondo piano: la sensualità. Attraverso quel lavoro ho imparato a riconoscerla, esplorarla e integrarla nella mia espressività. È stato un processo lungo, durato circa un anno, con pause necessarie alla maturazione del lavoro. Se devo individuare una svolta, è probabilmente questa. In precedenza, avevo già un percorso teatrale consolidato, ma avvertivo l’esigenza di orientarmi verso una ricerca diversa, vicina alla sensibilità di registi come Valerio Binasco, Filippo Dini e Arturo Cirillo. Nutro inoltre una grande ammirazione per Peter Brook: con maggiore determinazione, forse, avrei cercato un’esperienza a Parigi”.

C’è anche una componente personale dietro la sua scelta di non cercarla?

“Sì, senza dubbio. In gioventù ho sofferto di ansia e attacchi di panico. Avevo bisogno di rimanere in una zona di sicurezza, sia nel lavoro sia nella vita privata. Quando si investe molto nella carriera, si deve mettere in conto anche la solitudine, e per me non era facile sostenerla. Ho mantenuto a lungo relazioni affettive, cercando sempre un punto di appoggio. Solo più tardi ho imparato a stare da sola. Questo ha influenzato anche alcune scelte professionali, compreso il rapporto con il cinema: trasferirmi, sostenere provini, affrontare periodi in solitudine non erano passaggi semplici. Col tempo, però, si impara ad affrontarli”.

Ora dove trova quel sostegno che all’epoca cercava?

“Oggi posso contare su una rete di affetti: amici, familiari, persone care. Non sono sola. Allo stesso tempo, ho acquisito una maggiore autonomia. Con il tempo si diventa più indipendenti, forse anche meno esposti a certi bisogni emotivi. Penso anche all’esperienza di mia madre: con il passare degli anni, il rapporto con le perdite cambia. Si sviluppa una diversa capacità di affrontarle. Oggi cerco equilibrio: benessere, lavoro, stabilità. Ho anche contesti di condivisione, come attività legate agli orti o associazioni culturali, che offrono leggerezza e compagnia. Non ho costruito una famiglia nel senso tradizionale e non ho figli, per scelta. È una possibilità che talvolta torna alla mente, ma senza idealizzazioni: non esistono garanzie. La vita assume forme diverse, anche nelle relazioni”.

Vista la sua assione per gli orti, se dovesse rappresentarsi con una pianta o un fiore?

“Un tulipano. O le zucchine, che utilizzo spesso in cucina. Apprezzo in particolare la pasta alla Nerano, con zucchine e menta, che preparo per le cene tra amici. Anche i carciofi sono tra i miei preferiti”.

Il tulipano può essere anche una metafora: cresce anche dopo essere stato reciso.

“Sì, perché richiama l’idea di ricominciare, di rimettersi continuamente in gioco. La mia vita ha conosciuto una svolta importante dopo i quarant’anni: da una condizione protetta sono passata a una maggiore autonomia. È stato un passaggio di crescita, anche sul piano professionale, nella gestione del lavoro e nella consapevolezza del proprio valore. Quando vengono meno alcune protezioni, cambia tutto: aumenta il senso di responsabilità e diminuisce lo spazio per l’improvvisazione”.

Cosa sogna adesso?

“Il cinema mi appassiona profondamente: se possibile, mi piacerebbe dedicargli maggiore spazio, riducendo l’impegno teatrale a progetti selezionati. Il lavoro sul set, con la sua capacità di esprimere molto attraverso pochi elementi, è particolarmente stimolante. Con l’esperienza maturata nel tempo, sento di avere ancora molto da offrire. L’auspicio è di poter continuare a trovare nuove occasioni”.