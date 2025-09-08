Mimmo Lucano incandidabile e rimosso da liste Avs per le elezioni in Calabria, la decisione delle commissioni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La commissione elettorale che ha revisionato le liste per le elezioni regionali in Calabria di Alleanza Verdi Sinistra ha escluso l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Essendo stato condannato in via definitiva a 18 mesi per falso dalla Corte di Cassazione, è infatti sottoposto alla cosiddetta legge Severino, che prevede che chi ha commesso reati di questo tipo sia incandidabile.

Mimmo Lucano incandidabile in Calabria

L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato giudicato incandidabile dalla commissione elettorale che ha revisionato le liste elettorali di Avs per le elezioni regionali in Calabria.

Lucano è stato condannato in via definitiva a 18 mesi di carcere per falso ideologico e abuso d’ufficio, per via di una serie di accuse di illecito nella gestione del comune di Riace e del suo programma di accoglienza di rifugiati.

Secondo la legge Severino, che nel 2012 ha riformato le norme anti corruzione e quelle sulle candidature di persone che hanno commesso determinati reati, una condanna per falso rende incandidabili.

Subito presentato ricorso

Lucano, attraverso il suo avvocato, ha presentato subito ricorso contro l’esclusione dalle elezioni regionali. Dura la reazione della dirigenza del partito di Lucano, Alleanza Verdi sinistra.

Il segretario regionale di Avs Fernando Pignataro ha descritto l’iniziativa come un “atto politico dei magistrati” e ha convocato una conferenza stampa a Lamezia insieme ai due leader del partito, Fratoianni e Bonelli, e a quello del Movimento 5 Stelle Conte.

Lo stesso avvocato di Lucano, Andrea Dacqua, ha però ammesso di aver tentato di convincere l’ex sindaco di Riace a non candidarsi, pur definendo la legge Severino “controversa”.

Perché Lucano si era candidato

La decisione di Lucano di candidarsi in Calabria viene da una polemica nata attorno al vecchio post sui social della capolista di Avs nelle circoscrizioni sud e nord della regione, la professoressa Donatella Di Cesare.

Di Cesare era stata attaccata per aver ricordato Barbara Balzerani, ex brigatista condannata all’ergastolo per omicidio, scrivendo: “La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee”.

Lucano aveva deciso di difendere Di Cesare e i due sono i candidati di punta di Avs in Calabria. Il partito fa parte dell’alleanza che sostiene Pasquale Tridico, insieme a Pd e M5S.