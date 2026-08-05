Mimmo Piepoli scomparso da Porto Cesareo mentre faceva kitesurf, trovato morto in Libia a 1000 km di distanza

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Mimmo Piepoli è scomparso il 1° maggio a Porto Cesareo, in Salento, ed è stato ritrovato morto due mesi dopo in Libia. Il 39enne stava facendo kitesurf quando si sono perse le tracce di lui. Il 2 luglio un cadavere è stato rinvenuto sulle coste libiche, ora sono arrivati gli esiti del test del Dna che confermano che il corpo è del 39enne.

La scomparsa di Mimmo Piepoli

Mimmo Piepoli era un giovane di 39 anni di Erchie, in provincia di Brindisi. Appassionato di kitesurf, il 1°maggio era a Porto Cesareo, sempre in Puglia, per praticare il suo sport.

Durante l’uscita in mare si sono perse le tracce dell’uomo che non ha più fatto ritorno a riva.

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Mimmo stava facendo kitesurf insieme a un gruppo di amici nel tratto compreso tra porto Cesareo e Torre Lapillo.

Quel giorno il vento soffiava con particolare intensità e, come riporta Lecce Today, secondo le ricostruzioni, il kitesurfer sarebbe stato visto in difficoltà prima di scomparire tra le onde.

Nei giorni successivi era stata ritrovata una vela su un isolotto al largo di Porto Cesareo, elemento che aveva alimentato l’ipotesi di un incidente causato dalle forti raffiche di vento.

Le ricerche, condotte per giorni con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi della guardia costiera, della guardia di finanza, della marina militare, dei vigili del fuoco e di numerosi volontari, non avevano però portato a nulla.

Il ritrovamento del corpo in Libia

Il 2 luglio il cadavere di un uomo è stato ritrovato sulle coste libiche, sul litorale di Bengasi, a circa 500 miglia nautiche di distanza (quasi mille chilometri).

Si è subito ipotizzato che il corpo potesse essere quello del kitesurfer pugliese e perciò sono stati effettuati gli esami del Dna.

Il 5 agosto il sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti, ha comunicato che i risultati del test hanno confermato che si tratta proprio di Mimmo Piepoli.

A seguito della conferma, si è attivata la procedura di rimpatrio della salma con il coordinamento del consolato italiano a Tripoli.

Il cordoglio per la morte di Mimmo Piepoli

Il primo cittadino ha rivolto “un pensiero alla famiglia e ai conoscenti tutti che hanno vissuto nella speranza di un epilogo positivo in tutte queste lunghissime settimane, tenendo il fiato sospeso nell’attesa dei risultati”.

“Il mio sostegno e quello dell’intera amministrazione comunale – si legge nella nota del primo cittadino – non mancherà in questo momento di grande dolore”.

Sulla pagine Facebook “Erchie Nostra” è stata condivisa una foto del 39enne con parole di vicinanza alla famiglia attorno a cui la comunità si stringe in “un fortissimo e sincero abbraccio“.

“​Oggi la nostra comunità si ferma per condividere un dolore immenso. Non esistono parole – hanno scritto – capaci di colmare un vuoto così grande, ma desideriamo che la famiglia senta tutto l’affetto, la vicinanza e il calore di Erchie in questo momento di profondo lutto. Un doveroso ringraziamento va alle istituzioni, alle autorità e a quanti si sono adoperati incessantemente in questi mesi di ricerche e supporto”.

Il ricordo della moglie Carla

Mimmo Piepoli lascia la moglie Carla e due figli. A La voce del Sud la donna ha ripetuto più volte che il marito “era bellissimo” e che sentiva fosse vivo “forse perché non volevo dare una fine. Perché lui non meritava questo”.

Nel ricordare il ruolo di pilastro della famiglia ricoperto dal 39enne, Carla ha raccontato che l’uomo aveva “fatto tanti sacrifici” e “non c’era praticamente nulla che non sapesse fare. Riparava automobili, saldava, lavorava in campagna, realizzava impianti elettrici”.

“In casa era lui ad aggiustare tutto, a trovare una soluzione a ogni problema”, ha detto la donna.