Minacce a Cerno, Angelucci e Capezzone, Il Tempo e Libero Quotidiano nel mirino degli anarchici: "Morirete"

Il Tempo e Libero Quotidiano sono finiti nel mirino degli anarchici, con minacce di morte all’indirizzo di Tommaso Cerno, Giampaolo Angelucci, Daniele Capezzone e Andrea Pasini. Nella redazione de Il Tempo è arrivata una lettera in cui, tra le altre cose, si legge: “Servi del potere morirete“. La missiva riporta come firma la classica “A” cerchiata degli anarchici.

A denunciare l’accaduto è il quotidiano Il Tempo, che ha reso noto che nella giornata di giovedì 21 agosto è giunta in redazione una lettera firmata con la caratteristica “A” cerchiata degli anarchici, contenente minacce di morte all’editore Giampaolo Angelucci, al vicepresidente Andrea Pasini, al direttore Tommaso Cerno e al direttore editoriale di Libero Quotidiano Daniele Capezzone.

Immediatamente è scattata la denuncia ai carabinieri, che hanno già avviato i rilievi del caso.

Antonio Tajani ha espresso solidarietà a Il Tempo per le minacce di morte inviate al quotidiano.

Nella lettera pervenuta alla redazione del quotidiano romano Il Tempo si legge, tra le varie cose, la scritta “Servi del potere morirete“.

All’interno della missiva, i destinatari delle minacce sono definiti “difensori degli sbirri“.

L’appellativo “difensori degli sbirri” sarebbe collegato, si legge su Il Tempo, alle posizioni del quotidiano in difesa della legalità.

Su Il Tempo si sottolinea che la lettera con le minacce di morte è arrivata dopo le numerose inchieste che vanno dal caso Cospito alla denuncia delle occupazioni abusive, passando per la difesa delle forze dell’ordine (come nel caso Ramy) e le connessioni tra mondo ProPal e certa politica di sinistra.

Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha commentato pubblicamente la notizia della lettera arrivata alla redazione de Il Tempo, esprimendo la sua solidarietà ai destinatari delle minacce.

Nel messaggio si legge: “Solidarietà a Il Tempo per le ignobili minacce ricevute. La libertà di stampa è uno dei pilastri della democrazia e Forza Italia la difenderà sempre ed in ogni parte del mondo. Tommaso Cerno non si farà intimidire e continuerà la sua azione da giornalista libero”.