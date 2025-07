Minacce a Chiara Buson sindaca di Rubano, denuncia per le parole della cittadina: "Spero che vi violentino"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Chiara Buson, sindaca del comune di Rubano, ha ricevuto pesanti minacce da una cittadina. La prima cittadina del centro in provincia di Padova è stata minacciata nel suo ufficio e le è stato augurato di subire uno stupro. Non è la prima volta che Chiara Buson subisce minacce. La sindaca ha registrato tutto e ha già presentato una denuncia ai carabinieri.

Le minacce subite da Chiara Buson

La sindaca di Rubano, Chiara Buson, ha subito minacce da una cittadina che ha fatto irruzione nel suo ufficio. Quest’ultima aveva subito un furto in casa e si è precipitata in Comune, dove avrebbe minacciato sia la segretaria che la sindaca.

“Mi è stato augurato di subire uno stupro”, ha raccontato Chiara Buson.

Le parole della sindaca di Rubano

La prima cittadina del comune in provincia di Padova ha avuto la prontezza di registrare l’aggressione subita. “Quando ho detto che stavo registrando tutto, mi è stato risposto che i carabinieri sapevano che lei sarebbe venuta e che la prossima volta si sarebbe presentata armata”.

Chiara Buson ha poi spiegato che quella subita nei giorni scorsi non era la prima minaccia: “Ho ricevuto una mail da una persona che diceva di volermi vedere con dei fuochi di artificio in faccia e anche in questo caso ho presentato una denuncia ai carabinieri”.

La sindaca di Rubano ha spiegato di non avere paura delle minacce “ma questo modo di fare non è più tollerabile”.

Chiara Buson eletta nel 2024 con il centrosinistra

Chiara Buson, esponente del Partito Democratico, è stata eletta sindaca di Rubano con una lista di centrosinistra a giugno 2024.

Nelle elezioni ha battuto al ballottaggio l’imprenditore Luigi Sposato, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ottenendo il 55,4% delle preferenze. Buson ha raccolto il testimone della sindaca Sabrina Doni, sempre del centrosinistra, eletta per due mandati di fila.

La prima tornata elettorale si era chiusa con Chiara Buson in vantaggio di oltre dieci punti sullo sfidante. Tale vantaggio è stato poi confermato nel ballottaggio che si è tenuto per eleggere il sindaco del comune in provincia di Padova, in continuità con la giunta precedente sempre guidata dal centrosinistra.