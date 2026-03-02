Minacce a Giorgia Meloni, due condannati dopo 4 anni per la foto della Renault 4 dove venne trovato Aldo Moro

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Per il Tribunale di Milano avrebbero pubblicato sui social contenuti dal forte valore intimidatorio, minacce simboliche, nei confronti di Giorgia Meloni e per questo sono stati condannati a tre mesi di reclusione, senza sospensione della pena. I condannati sono un 32enne e un 49enne che, tramite i rispettivi legali, dovrebbero ricorrere in appello contro la sentenza, pronunciata lunedì 2 marzo. I fatti risalgono all’agosto 2022.

Come è stata minacciata Giorgia Meloni

Gli episodi di natura intimidatoria nei confronti dell’allora leader di Fratelli d’Italia, e non ancora premier, sarebbero due, ben distinti.

Secondo quanto riporta Open, il 26 agosto 2022, il 49enne aveva pubblicato su Instagram una storia con la foto della Renault4 all’interno del quale “fu rinvenuto il cadavere” di Aldo Moro nel ’78, corredata dalla canzone Renault 4 del gruppo musicale “P38“.

ANSA

La parte del brano scelta, per pubblicare il contenuto social, sarebbe stata “ti metto dentro una Renault 4, brigate rosse scritto sul contratto”.

L’altro imputato, 24 ore dopo, il 27 agosto 2022, avrebbe pubblicato su Facebook la stessa immagine dell’auto in cui è stato trovato il corpo di Aldo Moro.

A completare il post, la didascalia “Fedeli alla linea – Il 25 settembre la Meloni diventa la prima premier donna di un partito di destra in Italia”.

Il risarcimento

Sarebbe stata riconosciuta dai pm un’associazione tra la foto e la didascalia postate.

Per la Procura, infatti, si tratterebbe , per entrambi i casi, di una “minaccia grave di un male ingiusto”, espressamente “commessa in modo simbolico”.

Le motivazioni della sentenza arriveranno il 17 marzo.

A Giorgia Meloni, che si è costituita parte civile, è stato riconosciuto dal Tribunale di Milano un risarcimento di mille euro per ciascun imputato.

Il ricorso in appello

Open riporta anche la decisione dei legali dei due imputati, condannati a tre mesi di reclusione.

Dovrebbero ricorrere in appello non appena usciranno le motivazioni della sentenza il prossimo 17 marzo.

L’obiettivo sarebbe quello di sostenere l’estraneità dei propri assistiti alla volontà di minacciare concretamente la premier, fornendo sui contenuti social postati un’altra chiave di lettura, diversa da quella intimidatoria.