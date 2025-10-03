Minacce a Meloni, Salvini e Tajani, striscione alla manifestazione di Bisceglie: "Farete la fine di Mussolini"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Meloni, Tajani, Salvini, farete la fine di Mussolini“, queste le parole impresse su uno striscione a Bisceglie (Bari) durante la manifestazione a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla. A denunciare l’episodio è stata Tonia Spina, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, che ha lanciato un appello al sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano affinché in qualità di primo cittadino prenda le distanze. “Le minacce non ci fanno paura”, la replica di Fratelli d’Italia.

Le minacce in uno striscione

I fatti risalgono a giovedì 2 ottobre. A Bisceglie (Bari) durante la manifestazione a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla è stato esposto uno striscione con minacce ad Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Alcuni dimostranti sono stati immortalati con la scritta: “Meloni, Tajani, Salvini, farete la fine di Mussolini”. La foto è stata pubblicata sulle pagine social di Fratelli d’Italia.

A denunciare il fatto è stata Tonia Spina, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, che parla di gesto “gravissimo e intollerabile”. “Non siamo di fronte a una libera opinione, ma ad un messaggio di odio che richiama scenari di morte e violenza”, ha aggiunto.

Quindi l’appello al sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che “ha patrocinato l’evento”: Spina lo ha invitato a “prendere pubblicamente le distanze e condannare senza ambiguità quanto accaduto”, ribadendo che la libertà di manifestare non può “trasformarsi in licenza di insultare e minacciare”.

La condanna del sindaco di Bisceglie

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha risposto all’invito della consigliera Tonia Spina affermando che “un gesto del tutto fuori luogo di qualcuno” con un “messaggio deprecabile”, tuttavia, “non può compromettere il senso di una iniziativa a cui hanno partecipato in maniera composta tante associazioni e tanti cittadini”.

Angarano ha inoltre sottolineato che lo striscione è stato “frutto di una iniziativa isolata e non concordata con gli organizzatori”.

Gli insulti a Salvini a Roma

Anche a Roma non sono mancate le invettive contro la classe politica. Il bersaglio principale degli slogan dei manifestanti è stato Matteo Salvini: dai più comuni “dimissioni” e “te ne devi andare”, qualcun altro lo ha definito “amico assassino di Israele“.

Agi scrive che Guido Lutrario dell’Usb lo ha definito “psicopatico” durante un comizio dal palco.

La solidarietà a Meloni, Tajani e Salvini da Fratelli d’Italia

Sui canali social ufficiali Fratelli d’Itala ha condannato la frase riportata nello striscione esposto a Bisceglie e ha indicato il gesto come “linguaggio di odio della sinistra” che “sta influenzando sempre di più i giovani” con un messaggio che considera “gravissimo”.

“La nostra totale solidarietà ad Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che ogni giorno ricevono queste grottesche minacce“, si legge infine nella nota. Recentemente, del resto, Giorgia Meloni è stata oggetto di minacce anche a Bologna. Su un muro è comparsa una scritta: “Giorgia Meloni sei la prima della lista”, e il sindaco Matteo Lepore ha subito condannato il gesto.