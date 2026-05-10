Minacce a Pino Spinelli sindaco di Calamonaci, manifesto funebre col suo volto in città: è la sesta volta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Venerdì 8 maggio sarebbe stato trovato un manifesto funebre, stampato su carta formato A3, con la foto di Pino Spinelli, sindaco di Calamonaci, comune del libero consorzio comunale di Agrigento. Si tratta del sesto episodio intimidatorio nei confronti del primo cittadino. L’intimidazione sarebbe stata trovata da un operatore ecologico nel piazzale antistante il cimitero comunale. Sul foglio, oltre alla foto, ci sarebbe l’annuncio del decesso di Pino Spinelli.

Calamonaci, la difesa degli abitanti per Pino Spinelli

Subito dopo l’episodio, Pino Spinelli avrebbe sporto denuncia ai carabinieri come riporta La Repubblica.

Il quotidiano sottolinea le parole di solidarietà degli abitanti di Calamonaci.

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“Minacciare un sindaco vuol dire minacciare tutti i cittadini onesti che rappresenta. Chi usa la viltà dell’anonimato non vincerà mai contro chi lavora alla luce del sole”.

Il prefetto di Agrigento ha convocato d’urgenza una riunione in prefettura.

Al vaglio la possibilità di rafforzare le misure di protezione.

Tutte le minacce al sindaco

Pino Spinelli è stato eletto primo cittadino di Calamonaci nel 2018 e riconfermato a giugno 2023.

Come ricorda Il Corriere di Sciacca, il sindaco è stato oggetto di intimidazioni a partire da luglio 2022.

Successivamente avrebbe ricevuto minacce nell’ottobre 2023, nel dicembre 2025 e nell’aprile 2026.

Inoltre, ci sarebbe un episodio risalente al dicembre 2020, quando Pino Spinelli sarebbe stato minacciato con un’arma da taglio da un giovane con problemi psichici.

Le parole di Pino Spinelli

In un’intervista ad Agrigento Notizie, Pino Spinelli, sindaco di Calamonaci, ha commentato le intimidazioni subite.

“È chiaro che episodi del genere non lasciano indifferenti. C’è amarezza e un po’ di preoccupazione, ma non mi lascio sopraffare. È un gesto vile e privo di senso, che non rappresenta la nostra comunità. Ma ho il sospetto che si possa trattare di una stupidaggine. Confido pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine”, le sue parole.

Il commento è ad una lettera ricevuta ad aprile 2026, poco prima della comparsa del manifesto funebre.

“Non mi sento in pericolo, ma resto prudente. Ho imparato a essere attento e a non sottovalutare nulla, pur continuando a vivere e lavorare con serenità. La presenza dello Stato è concreta e costante, e questo mi dà fiducia. So di poter contare su uomini e donne delle forze dell’ordine che ogni giorno garantiscono sicurezza e legalità”, ha concluso Pino Spinelli.