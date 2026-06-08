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È di quattro persone arrestate il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Maddaloni (Caserta), dove sono stati eseguiti provvedimenti cautelari in carcere per violenza privata aggravata e detenzione e porto di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso. I fatti sono stati ricostruiti grazie a un’indagine avviata tra aprile e giugno 2026, che ha portato alla luce episodi di intimidazione e minacce nei confronti di un ex collaboratore di giustizia e dei suoi familiari.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni, su mandato della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di quattro persone, tutte di nazionalità italiana, ritenute responsabili di violenza privata aggravata e continuata in concorso e detenzione e porto di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso.

L’attività investigativa, svolta tra aprile e giugno 2026, ha permesso di ricostruire diversi episodi di intimidazione, violenza e minacce ai danni di un ex collaboratore di giustizia e dei suoi familiari. Gli indagati si sarebbero recati presso l’abitazione della vittima, costringendola, attraverso gravi minacce e dopo averla colpita al volto con il calcio di un’arma da fuoco, ad abbandonare la casa insieme al proprio nucleo familiare e a trasferirsi fuori regione.

Metodi mafiosi e pressioni sui familiari

Le indagini hanno evidenziato che, dopo aver costretto la vittima e i suoi cari a lasciare l’abitazione, analoghe minacce sarebbero state rivolte anche ai parenti. L’obiettivo era quello di far accettare loro una somma di denaro in contanti, di valore simbolico, per l’occupazione abusiva dell’immobile da parte di altri soggetti. Questo modus operandi, aggravato dal metodo mafioso, ha sottolineato la gravità delle condotte contestate agli indagati.

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata supportata da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre che dall’analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private e dall’acquisizione di dichiarazioni testimoniali. Questi strumenti hanno consentito di raccogliere elementi utili per ricostruire la sequenza degli eventi e individuare i presunti responsabili.

Il contesto territoriale e il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia

L’intervento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli testimonia l’attenzione delle istituzioni nei confronti dei fenomeni di violenza e intimidazione legati al metodo mafioso. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alla criminalità organizzata sul territorio campano, con particolare attenzione ai casi che coinvolgono ex collaboratori di giustizia e i loro familiari.

IPA