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Cinque provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici, noti come “Daspo Willy”: questo il bilancio delle recenti misure adottate dalla Polizia di Stato a Bari nei confronti di altrettanti giovani ritenuti responsabili di gravi episodi di violenza e danneggiamento in esercizi pubblici. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore, dr. Annino Gargano, a seguito di accurate indagini condotte dalla Divisione Anticrimine della Questura, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica nei luoghi di aggregazione giovanile.

Le misure adottate a Bari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’adozione dei cinque provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni riconducibili alla cosiddetta “Mala Movida”.

L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata in particolare sulle forme di violenza che si manifestano nei luoghi frequentati dai giovani, spesso teatro di episodi che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e la tranquillità pubblica.

I dettagli dei provvedimenti: due episodi distinti

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, i cinque giovani destinatari dei Daspo Willy sono stati individuati a seguito di due distinti episodi avvenuti tra lo scorso autunno e febbraio. Il primo caso si è verificato in un locale di Putignano, dove un gruppo di ragazzi ha aggredito un altro avventore.

Per questo episodio, che ha visto coinvolti due minorenni e un maggiorenne, il Questore ha disposto il divieto di accesso allo stesso esercizio per due anni estendendo il provvedimento anche al divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze nelle ore notturne.

Il secondo episodio, invece, risale allo scorso febbraio e ha avuto luogo in un pub del capoluogo. In questa circostanza alcuni giovani si sono resi protagonisti di comportamenti aggressivi e minacciosi, pretendendo consumazioni senza pagarle e successivamente danneggiando il locale. L’intervento tempestivo della Squadra Volante ha permesso di bloccare e identificare due responsabili, ai quali è stato applicato il divieto di accesso al locale per due anni e il divieto di stazionamento nelle vicinanze nelle ore notturne.

Il ruolo della Divisione Anticrimine e del Questore

La Divisione Anticrimine della Questura di Bari ha svolto un’attenta analisi e istruttoria sui fatti, raccogliendo elementi utili per l’adozione dei provvedimenti.

Il Questore, dr. Annino Gargano, ha quindi firmato i cinque provvedimenti di Daspo Willy, ritenendo che le condotte dei giovani coinvolti fossero tali da mettere in pericolo la sicurezza pubblica. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la serenità nei luoghi di aggregazione giovanile.

La collaborazione tra forze dell’ordine, gestori e cittadini

La Questura di Bari ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine, gestori dei locali e cittadini. Segnalare tempestivamente situazioni di rischio o comportamenti violenti è fondamentale per consentire un intervento rapido ed efficace, come dimostrato dall’episodio del pub in cui la Squadra Volante è riuscita a bloccare i responsabili.

L’impegno delle autorità si concentra non solo sulla repressione, ma anche sulla prevenzione, attraverso l’adozione di misure come il Daspo Willy, che mira a dissuadere i soggetti pericolosi dal frequentare determinati luoghi.

Il Daspo Willy: uno strumento per la sicurezza

Il cosiddetto “Daspo Willy” rappresenta una misura amministrativa introdotta per contrastare i fenomeni di violenza nei locali pubblici e nelle aree di aggregazione.

Consiste nel divieto, per i soggetti destinatari, di accedere a specifici esercizi pubblici e di sostare nelle loro immediate vicinanze, soprattutto nelle ore notturne.

IPA