Eseguito un arresto per atti persecutori a Catania, dove un uomo di 54 anni è stato fermato dopo aver ripetutamente minacciato la sua ex compagna per convincerla a tornare insieme.

I fatti: minacce e appostamenti ripetuti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato a seguito della segnalazione della vittima, che ha chiesto aiuto dopo aver subito continue pressioni e minacce dall’ex partner.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo, un cittadino catanese di 54 anni, si è presentato più volte sul luogo di lavoro dell’ex compagna. In almeno nove occasioni nell’arco di due settimane, avrebbe atteso la donna nei pressi dell’edificio, tentando di convincerla a riprendere la relazione. Le pressioni non si sono limitate alla presenza fisica: la vittima ha riferito di aver ricevuto numerosi messaggi sul cellulare, nei quali l’uomo la minacciava di farle del male se non avesse ceduto alle sue richieste.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La situazione è precipitata quando la donna, impaurita e disperata, ha deciso di rivolgersi alla Sala Operativa della Questura di Catania. Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo l’uomo davanti al portone del luogo di lavoro della vittima. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il 54enne ha continuato a insistere nel tentativo di interagire con la donna.

Le minacce al nuovo compagno e altri episodi di molestie

Nel corso delle indagini, la donna ha raccontato di essere stata minacciata anche in relazione al suo nuovo compagno. L’ex partner avrebbe dichiarato di volerlo uccidere se lei non avesse interrotto la nuova relazione. Inoltre, pochi giorni prima dell’arresto, il 54enne aveva seguito la vittima in un locale pubblico, molestandola per tutta la serata e cercando insistentemente un contatto, fino a quando non è stato allontanato dal personale di sicurezza.

La denuncia e l’arresto in flagranza

Di fronte a questo comportamento ossessivo e minaccioso, la donna ha deciso di sporgere denuncia. Gli agenti hanno quindi arrestato l’uomo in flagranza di reato per atti persecutori, applicando la misura cautelare prevista dalla legge.

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip. L’indagato risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona.

