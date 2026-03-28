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Fermato un uomo di 38 anni di origine cilena a seguito di una segnalazione per minacce all’ex moglie: nella sua abitazione è stato rinvenuto un arsenale clandestino. L’arresto è stato convalidato e per l’indagato è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Roma.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo che una donna ha contattato il 112 per denunciare l’ennesima minaccia ricevuta dall’ex marito, con il quale la relazione era terminata da circa un anno. La donna, accompagnata da un’amica, ha atteso gli agenti delle Volanti in strada, raccontando loro quanto accaduto poco prima.

Il comportamento ossessivo e il tentativo di fuga

Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo si era già allontanato dal luogo dell’alterco, ma è tornato poco dopo, presumibilmente per tentare di riaprire la conversazione con la ex moglie. Tuttavia, al suo ritorno si è trovato di fronte i poliziotti e ha cercato invano di sottrarsi al controllo, nascondendosi tra le auto in sosta. Il tentativo di fuga si è rivelato goffo e inutile: l’uomo è stato bloccato dagli agenti.

Le minacce con arma e la scoperta dell’arsenale

Durante le indagini, è emerso che nei giorni precedenti il trentottenne avrebbe minacciato con un’arma altre due persone, che si sono poi recate sul posto di lavoro della donna per mostrarle una fotografia della pistola. La ex moglie ha riconosciuto, da un dettaglio del pavimento, che lo scatto era stato effettuato nella sua vecchia abitazione.

Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire i controlli presso l’appartamento in uso all’uomo. Sul balcone, nascosto in una sacca da tennis, è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale: un fucile doppietta, una pistola replica “Revolver”, munizioni e diversi strumenti atti allo scasso. Nella camera da letto, invece, è stato trovato un dispositivo jammer, in grado di interferire e interrompere le comunicazioni wireless.

L’arresto e i precedenti dell’uomo

Il quadro emerso ha portato all’immediato arresto del trentottenne cileno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo è ora gravemente indiziato di ricettazione, detenzione abusiva di armi e installazione abusiva di apparecchiature idonee a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto per l’indagato il divieto di dimora nel comune di Roma.

IPA