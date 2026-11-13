Minacce all’imprenditore davanti al figlio minore vicino Caserta, due indagati per tentata estorsione
Misure cautelari per due indagati: avrebbero minacciato e aggredito un imprenditore per ottenere una somma superiore al credito vantato.
La Polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari nell’ambito di un’indagine per tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate ai danni di un imprenditore. Per un 59enne di Nola è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. Il secondo indagato, un 56enne originario di Portici, è stato posto agli arresti domiciliari.
Le indagini dopo la denuncia
Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura.
L’attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, è partita a settembre dopo la denuncia-querela presentata dall’imprenditore.
Le pressioni e l’aggressione
La vittima ha ricostruito i precedenti rapporti di lavoro con uno dei destinatari della misura e ha riferito di avere ricevuto pressioni da entrambi. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero cercato di costringerlo a versare una somma superiore al credito che uno di loro vantava nei suoi confronti. Le pressioni sarebbero consistite in ripetute minacce di morte e appostamenti fuori dall’abitazione dell’imprenditore.
La vicenda sarebbe poi culminata il 22 settembre, quando uno degli indagati avrebbe raggiunto il denunciante e lo avrebbe aggredito. L’episodio è avvenuto davanti al figlio minorenne della vittima, che ha riportato a sua volta lesioni personali.
Gli elementi raccolti
Gli investigatori hanno acquisito immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e raccolto le dichiarazioni di diverse persone informate sui fatti, sentite su delega del pubblico ministero.
Gli elementi indiziari raccolti sono stati ritenuti utili a sostenere le contestazioni, pur nella fase iniziale delle indagini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.