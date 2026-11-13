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La Polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari nell’ambito di un’indagine per tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate ai danni di un imprenditore. Per un 59enne di Nola è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. Il secondo indagato, un 56enne originario di Portici, è stato posto agli arresti domiciliari.

Le indagini dopo la denuncia

Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, è partita a settembre dopo la denuncia-querela presentata dall’imprenditore.

Le pressioni e l’aggressione

La vittima ha ricostruito i precedenti rapporti di lavoro con uno dei destinatari della misura e ha riferito di avere ricevuto pressioni da entrambi. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero cercato di costringerlo a versare una somma superiore al credito che uno di loro vantava nei suoi confronti. Le pressioni sarebbero consistite in ripetute minacce di morte e appostamenti fuori dall’abitazione dell’imprenditore.

La vicenda sarebbe poi culminata il 22 settembre, quando uno degli indagati avrebbe raggiunto il denunciante e lo avrebbe aggredito. L’episodio è avvenuto davanti al figlio minorenne della vittima, che ha riportato a sua volta lesioni personali.

Gli elementi raccolti

Gli investigatori hanno acquisito immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e raccolto le dichiarazioni di diverse persone informate sui fatti, sentite su delega del pubblico ministero.

Gli elementi indiziari raccolti sono stati ritenuti utili a sostenere le contestazioni, pur nella fase iniziale delle indagini.

IPA