Minacce alla giudice Francesca Mariano, testa di capretto sulla tomba del padre a Galatina vicino Lecce

Una testa di capretto e un coltello sulla tomba del padre del gip Francesca Mariano. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce è stata nuovamente oggetto di minacce di morte, dopo la lunga serie di intimidazioni di stampo mafioso che l’hanno costretta a vivere sotto scorta da oltre un anno. È stata la stessa magistrata a fare la macabra scoperta al cimitero.

La macabra scoperta al cimitero di Galatina

La giudice Mariano ha trovato la testa del capretto durante una visita privata alla tomba del padre a Galatina, in provincia di Lecce, nella giornata di lunedì 3 novembre.

Come riportato dalla stampa locale, insospettita dall’odore nauseabondo, la magistrata ha scoperto il capo insanguinato dell’animale dentro un vaso sulla lapide insieme a un coltello.

Le minacce di morte alla gip di Lecce

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Galatina, a partire dai rilievi nel cimitero.

Si tratta soltanto dell’ultimo caso di minacce di morte alla giudice Mariano, che già a febbraio 2024 aveva subito un’intimidazione analoga, ricevendo di fronte la porta di casa un’altra testa mozzata di capretto infilzata da un coltello, con un biglietto con su scritto “così”.

In quell’occasione, il presunto autore era stato identificato nel 43enne Pancrazio Carrino, il quale avrebbe preso di mira la gip e la pm Carmen Ruggiero nell’ambito dell’inchiesta antimafia “The Wolf” che consentì di smantellare il clan Lamendola-Catanna.

In un altro precedente di ottobre 2024, la giudice ha trovato la sua foto presa da un quotidiano locale incorniciata dal disegno di una bara fatto con un pennarello nero.

La solidarietà a Francesca Mariano

Di fronte all’ennesima minaccia di morte, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha fatto sapere in una nota di aver telefonato alla gip Mariano per “riconfermare l’altissima considerazione di Palazzo Chigi per il suo operato” e di aver contattato anche il prefetto e il questore di Lecce chiedendo loro “di valutare ogni misura di sicurezza possibile, pur essendo l’attuale dispositivo tutorio già al massimo livello”.

Solidarietà alla giudice anche da parte dell’Anm di Lecce.