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Un tifoso 52enne materano ha ricevuto un provvedimento di DASPO della durata di un anno dopo che durante una partita di hockey su pista aveva rivolto gravi minacce alla panchina ospite. Il fatto è avvenuto il 22 novembre scorso a Matera, durante l’incontro tra Newco Roller Matera e Trissino Femminile, valido per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie A femminile.

Disordini a Matera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato a seguito di un episodio che ha destato particolare preoccupazione per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone presenti all’evento sportivo.

I fatti durante la partita di hockey

Nel corso dell’incontro casalingo tra la squadra locale Newco Roller Matera e il Trissino Femminile, il tifoso si è avvicinato in modo pericoloso alla panchina della squadra ospite.

L’uomo, trattenuto per un braccio da uno steward, non è riuscito a raggiungere fisicamente la panchina, ma ha comunque rivolto gesti e gravi minacce nei confronti dell’allenatore, di due dirigenti e di alcune giocatrici della squadra trissinese.

L’identificazione e la denuncia

Gli agenti della Digos sono intervenuti per identificare l’autore del gesto. Il tifoso è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di minaccia aggravata.

L’episodio, avvenuto durante una manifestazione sportiva ufficiale, ha richiesto un’attenta valutazione da parte delle forze dell’ordine, che hanno ritenuto necessario procedere con ulteriori misure preventive.

La misura del DASPO

L’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura ha evidenziato la pericolosità della condotta del tifoso, caratterizzata da impetuosità e fervore incontrollato.

Secondo quanto riportato, il comportamento avrebbe potuto facilmente degenerare, mettendo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che l’incolumità delle persone presenti. Per questi motivi, è stato disposto il Divieto di accedere per un anno a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano manifestazioni di hockey su pista, a qualsiasi livello.

Le garanzie per l’indagato

La Polizia di Stato ha sottolineato che gli accertamenti sono stati condotti nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale. Eventuali ulteriori approfondimenti potranno essere svolti in sede giudiziaria, a tutela di tutte le parti coinvolte.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha suscitato attenzione nell’ambiente sportivo locale e nazionale, richiamando l’importanza di garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive. Il provvedimento di DASPO rappresenta una delle misure più incisive a disposizione delle autorità per prevenire episodi di violenza e minaccia negli stadi e nei palazzetti. La città di Matera si è così trovata al centro di un caso che pone nuovamente l’accento sulla necessità di vigilare sul comportamento dei tifosi e di promuovere un clima di rispetto e sportività.

IPA