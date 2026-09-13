Minacce con coltello a Roma, donna nuda in strada fermata con il taser a Ponte Milvio: è in ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Panico in strada a Roma, dove una donna di 38 anni ha minacciato degli sconosciuti con un coltello. Nuda in via della Farnesina, è stata bloccata dalla polizia con il taser. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, tranne la stessa donna armata di coltello, che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri. Prima di essere fermata, la donna, di nazionalità cubana, era fuggita all’interno di un palazzo.

Minaccia con un coltello un passante

Nel primo pomeriggio di domenica 13 settembre si è scatenato il panico nella zona di Ponte Milvio, a Roma. In via della Farnesina una donna di 38 anni ha minacciato con un coltello un passante.

Dalle prime informazioni, come riporta Il Fatto Quotidiano, si parla di un generico “passante”, indicando quindi l’assenza di legami con la trentottenne di nazionalità cubana.

La polizia, giunta sul posto dopo la chiamata allarmata dei presenti, ha trovato la donna in evidente stato di alterazione, senza vestiti e con l’arma ancora in mano.

La fuga

La donna, notata la polizia, si è data alla fuga ed è entrata all’interno di un palazzo. Gli agenti sono subito intervenuti e l’hanno raggiunta dentro l’edificio.

Nell’androne del palazzo, per fermarla e metterla in sicurezza, i poliziotti hanno utilizzato il taser.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprenderne i motivi: si cerca di capire se il passante possa aver avuto un contatto con la donna o se quest’ultima, trovandosi in uno stato di alterazione, abbia deciso di agire spinta da una motivazione non ancora divulgata.

La donna è in ospedale

L’utilizzo del taser ha poi comportato l’affidamento della donna ai sanitari del 118. Infatti, una volta immobilizzata, è stato contattato il numero delle emergenze ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri di Roma.

La trentottenne è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso e si attendono gli esiti delle analisi tossicologiche.

Da quanto emerso la donna risulta incensurata. Fortunatamente nessun altro è rimasto ferito, compreso il passante minacciato con il coltello.