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È stato denunciato un cittadino albanese di 24 anni per aver realizzato scritte minacciose e offensive sui muri della Galleria Metropolitan a Siena. L’uomo, domiciliato a Firenze, è stato individuato grazie alle indagini della DIGOS e sottoposto a misura di prevenzione. Le scritte, rivolte contro il Presidente del Consiglio e le forze dell’ordine, sono state scoperte il 16 giugno scorso.

Le indagini della DIGOS e la segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una segnalazione giunta alla Questura di Siena riguardante alcune scritte offensive e minacciose, realizzate con vernice nera, sui muri della Galleria Metropolitan. Le frasi, indirizzate alla Premier Meloni e ai “sbirri”, hanno immediatamente fatto scattare l’intervento degli agenti della DIGOS, che hanno avviato un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica locale.

Le indagini sono state condotte attraverso una minuziosa analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e la raccolta delle testimonianze di chi poteva aver assistito ai fatti. Grazie a questo lavoro, in soli 6 giorni gli investigatori sono riusciti a identificare il presunto responsabile, un cittadino albanese di 24 anni domiciliato a Firenze. Tuttavia, al momento dell’individuazione, l’uomo si era reso irreperibile, rendendo necessario un ulteriore sforzo per rintracciarlo.

Il rintraccio e la denuncia

Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena hanno rintracciato il giovane. Dopo averlo identificato tramite le procedure di fotosegnalamento della Polizia Scientifica, la DIGOS ha proceduto a denunciarlo per i reati di deturpamento e imbrattamento aggravato di cose altrui, minaccia e oltraggio ad un corpo politico o amministrativo dello Stato.

Le misure di prevenzione adottate

Oltre alla denuncia, nei confronti dell’uomo il Questore Ugo Angeloni ha disposto la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel territorio del comune di Siena per 4 anni. Questa decisione è stata presa per evitare il ripetersi di episodi simili e per tutelare la sicurezza pubblica.

Le scritte, realizzate il 16 giugno, avevano suscitato particolare allarme per il loro contenuto minaccioso e per il fatto di essere rivolte direttamente contro le istituzioni e le forze dell’ordine. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato e il coordinamento con la Procura hanno permesso di individuare rapidamente il presunto autore e di adottare le misure necessarie per prevenire ulteriori episodi di deturpamento e minaccia nei confronti delle autorità.

IPA