Minacce del marito di Dolores Dori, sparito come l'assassino: "Ridatemi mia figlia", indagini sulla faida

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Appare a fianco di un ragazzo, entrambi con una pistola in pugno, e minaccia l’assassino della moglie. Il marito di Dolores Dori, la 44enne scaricata in fin di vita davanti all’ospedale di Desenzano del Garda e morta per le gravi ferite d’arma da fuoco, è ricomparso in un video sui social dopo aver fatto perdere le sue tracce, così come quello che avrebbe dovuto essere il futuro consuocero. Secondo quanto ricostruito, infatti, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra le due famiglie sinti, in merito a un matrimonio combinato.

L’omicidio di Dolores Dori

La 44enne veneziana di origini sinti è stata trovata in condizioni disperate davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove è stata abbandonata con tre proiettili all’addome e a una gamba, da un’auto con una targa falsa, intorno alle 19.30 di venerdì 3 ottobre. Sottoposta d’urgenza a intervento chirurgico, la donna è morta a causa delle ferite troppo gravi.

In seguito alla segnalazione del personale sanitario, i carabinieri sono intervenuti nel campo nomadi del vicino comune di Lonato del Garda, dove si sarebbe verificato il delitto, trovato però deserto. Gli occupanti dell’accampamento si sarebbero dileguati in fretta e furia dopo la lite tra due famiglie, in cui Dolores Dori sarebbe stata colpita a colpi d’arma da fuoco.

ANSA

Il cancello del campo nomadi di Lonato del Garda, messo sotto sequestro dopo la morte di Dolores Dori

Le indagini nel Bresciano

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, la vittima sarebbe partita insieme al figlio e al marito dal campo nomadi nel Veneziano dove vivono, per incontrare la famiglia del futuro genero.

L’incontro sarebbe servito, infatti, per chiarire alcune questioni legate al matrimonio combinato tra la figlia 23enne e un giovane che abitava con i genitori nell’accampamento dell’entroterra Bresciano, su cui ci sarebbero state delle resistenze.

Nelle prime fasi delle indagini gli inquirenti hanno ipotizzato un legame tra l’omicidio con il fratello di Dolores Dori, collaboratore di giustizia in Toscana, che ha permesso con le sue informazioni di smantellare un giro di corruzione e vari traffici illeciti nel carcere di Prato.

Una pista esclusa dai successivi accertamenti, che hanno fatto emergere lo scontro tra le due famiglie finite nel sangue.

Il video di minacce

Mentre il campo nomadi è stato posto sotto sequestro dai carabinieri di Brescia, al lavoro sulle indagini e le ricerche in tutta la provincia dei protagonisti della vicenda, il marito della vittima è riapparso sui social con un video di minacce contro l’assassino della moglie.

L’uomo è ripreso mentre impugna una pistola accanto a un ragazzo, forse il figlio 16enne, che avrebbe assistito all’omicidio della madre.

“Se hai la pazienza di combattere ti distruggerò” si sentirebbe dire in lingua sinti, secondo quanto riportato da Il Giorno.

Nel video pubblicato sui social, il marito di Dolores Dori fa poi riferimento alla figlia, di cui non è chiaro il destino: “Ridatemela sana. Se non ce la rimanderete a casa verremo a prendercela noi…” dice ancora brandendo l’arma.