Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un minorenne è stato individuato come autore di due e-mail minatorie inviate a istituti scolastici di Chieti. I messaggi annunciavano la presenza di ordigni esplosivi e indicavano una data e un orario per la loro detonazione; il ragazzo, non imputabile per l’età, ha ammesso di averli inviati.

Le indagini sull’invio dei messaggi alle scuole di Chieti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli accertamenti sono scattati dopo la segnalazione della dirigenza di una scuola di Chieti, che aveva ricevuto le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica istituzionali. Nei messaggi si faceva riferimento a presunti ordigni in diversi istituti della città, con l’indicazione di una data e di un’ora precise per l’esplosione.

Gli investigatori della D.I.G.O.S. hanno lavorato con gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo di Pescara. Gli approfondimenti hanno permesso di risalire al mittente, risultato minorenne. Durante gli accertamenti, il ragazzo ha dichiarato di aver creato e utilizzato l’account di posta elettronica da cui erano partiti i messaggi.

Il richiamo della Polizia

Gli esiti dell’attività sono stati comunicati all’autorità giudiziaria e rappresentati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. In ragione dell’età, il giovane è risultato non imputabile. Le indagini hanno ricostruito la vicenda e identificato l’autore materiale delle comunicazioni, che avevano suscitato comprensibile allarme nella comunità scolastica.

La Polizia di Stato ha richiamato l’attenzione sulla gravità di condotte di questo tipo, anche quando realizzate con strumenti digitali e presentate come dimostrative o goliardiche. Simili messaggi, ha sottolineato, possono incidere sulla sicurezza e sulla serenità della collettività.