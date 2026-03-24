Minacce di morte a Giorgia Meloni a Bologna, "a Piazzale Loreto c'è ancora posto": solidarietà alla premier

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Minacce a Giorgia Meloni sui muri di Bologna. Una scritta contro la presidente del Consiglio è apparsa sulle pareti della città capoluogo dell’Emilia-Romagna nelle ore post referendum confermativo della riforma della Giustizia, evocando “Piazzale Loreto”. Una frase intimidatoria subito denunciata da Fratelli d’Italia, ma che ha ricevuto anche la condanna del Comune.

La scritta su Piazzale Loreto

La scritta è stata segnalata dal coordinatore di Bologna di Fratelli d’Italia, Francesco Sassone, il giorno dopo la vittoria del “No” al voto confermativo del referendum sulla Giustizia.

“Meloni attenta a Piazzale Loreto c’è ancora un posto” è la minaccia di morte con la vernice spray che ha fatto la sua comparsa su un muro di via Scipione del Ferro, con diretto riferimento alla piazza milanese dove nel ’45 fu appeso il cadavere di Benito Mussolini insieme ad altri gerarchi fascisti.

ANSA

La condanna delle minacce di morte a Giorgia Meloni

“Gravissima e di inaudita violenza la scritta apparsa a Bologna” ha denunciato Sassone, sostenendo che nel capoluogo “c’è troppa tolleranza verso chi semina violenza” e chiedendo all’amministrazione comunale di attivarsi “per rimuovere immediatamente una scritta indegna per la nostra città”.

La condanna dell’episodio è arrivata anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami: “Ennesime scritte minacciose a Bologna contro Giorgia Meloni, inneggianti a Piazzale Loreto. Oltre ad esprimere solidarietà alla presidente del Consiglio, mi auguro che la sinistra ed in particolare l’amministrazione comunale condanni fermezza queste vili minacce, vincendo quell’ambiguità che troppo spesso ha caratterizzato le forze politiche che guidano oggi il Comune di Bologna”.

La solidarietà del Comune

La risposta del Comune di Bologna è arrivata subito dopo la segnalazione tramite le parole del capo di gabinetto Sergio Lo Giudice, che ha assicurato la cancellazione tempestiva della scritta.

“Condanniamo con nettezza la scritta minacciosa comparsa oggi in Cirenaica e abbiamo già disposto la sua immediata rimozione – ha dichiarato – All’interno di una comunità democratica lo scontro politico, per quanto aspro, non può e non deve sconfinare in atti di violenza o di minaccia fisica alle persone. Esprimo la solidarietà dell’Amministrazione comunale alla premier”