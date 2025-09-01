Minacce di morte a Giorgia Meloni da anarchici sui muri di Bologna, la reazione del sindaco Lepore

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Giorgia Meloni sei la prima della lista”, questo un messaggio comparso su un muro di Bologna. Gli autori delle minacce hanno apposto accanto al testo impresso con vernice rossa la “a” usata come simbolo dagli anarchici. Per questo gesto il Comune di Bologna ha espresso solidarietà alla premier.

Le minacce su un muro di Bologna

La segnalazione arriva da Ignazio Bignami, capogruppo alla Camera per Fratelli d’Italia, che ha postato l’immagine sui social lunedì 1° settembre.

Nella foto vediamo una scritta comparsa – secondo Repubblica – su un muro al centro di Bologna, che Bignami descrive ironicamente come “tollerante e democratica”.

“Ma non erano a destra gli odiatori?”, si chiede Bignami. “Giorgia Meloni sei la prima della lista”, si legge nel testo impresso con vernice rossa su un muro.

Accanto alla scritta, come se fosse una firma, si nota una “a” dentro un cerchio, il simbolo solitamente usato dagli anarchici nei loro comunicati.

La solidarietà del sindaco di Bologna

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è immediatamente intervenuto sulla vicenda per inviare alla premier la sua solidarietà. “Esprimo solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le scritte contenenti minacce nei suoi confronti, apparse su un muro della nostra città”, ha dichiarato il primo cittadino secondo quanto riportato da Repubblica e Corriere della Sera.

“La nostra condanna sarà sempre ferma e unanime di fronte ad ogni forma di violenza politica“, ha concluso Lepore. Per il momento Giorgia Meloni non ha commentato la vicenda.

Le minacce a Matteo Salvini

Recentemente anche Matteo Salvini è stato oggetto di non troppo velate minacce da parte di un utente sui social. Qualcuno, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato il filmato in cui il ministro dei Trasporti parlava dei “no-cupola” dei tempi di Brunelleschi in riferimento ai contestatori del ponte sullo Stretto, e ha aggiunto: “Ma sarebbe poi così sbagliato svuotargli il caricatore di una Beretta 92 nelle narici? Chiedo per un amico”.

Il vicepremier ha replicato: “Al loro odio rispondiamo con l’amore, col lavoro (dopo cinquant’anni finalmente il Ponte si farà) e con una bella querela“. Lo stesso utente, dal suo profilo, ha risposto: “Non ho paura di un’eventuale querela” perché “sono convinto di aver scritto un post duro ma scritto bene, ma capisco che molti di voi non arrivano a capirlo”.