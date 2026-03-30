Minacce di morte a Massimo Lovati ex legale di Sempio: "Non parlare in tv o fai la fine di David Rossi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, avrebbe ricevuto minacce di morte. “Non devi parlare più di alcune cose in tv o fai la fine di David Rossi”, gli avrebbe detto al telefono una voce maschile e italiana, stando a quanto raccontato in televisione dal suo legale Fabrizio Gallo.

Le minacce di morte a Massimo Lovati

A riferire delle minacce di morte ricevute da Massimo Lovati è stato il programma Mattino Cinque nella giornata di lunedì 30 marzo.

L’inviato della trasmissione Mediaset ha raccontato che un numero anonimo avrebbe contattato più volte nei giorni scorsi via telefono l’ex avvocato di Andrea Sempio, facendolo oggetto di minacce di morte “pesanti” in riferimento a quanto da lui dichiarato in tv sulle ferite sulle palpebre di Chiara Poggi.

ANSA

La teoria di Lovati sulle ferite alle palpebre di Chiara Poggi

Le ferite sulle palpebre, stando a Massimo Lovati, sarebbero state inferte a Chiara Poggi perché “non avrebbe dovuto guardare“.

Secondo l’ex legale di Sempio, Chiara Poggi potrebbe aver riconosciuto, in alcuni video, “dei personaggi veri, esistenti”, tra “torture, uccisioni e pedopornografia”.

Stando alle perizie sul caso Garlasco, però, nessuno dei file trovati sul pc di Chiara Poggi è riconducibile a contenuti di questo tipo.

La denuncia dell’avvocato Gallo sulle minacce a Lovati

Ospite proprio a Mattino Cinque, Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, ha dichiarato in merito alle minacce ricevute dal suo assistito: “Da quando è venuto qui si erano fermate le minacce, perché si era ritirato e fatto da parte. Da quando ha parlato delle ferite sulle palpebre, che lui disse potevano essere per il fatto che Chiara non dovesse vedere qualcosa, sono cominciate una serie di telefonate da numero anonimo”.

Ancora Gallo: “A Lovati gli anno detto: ‘Non devi parlare più di alcune cose in tv o fai la fine di David Rossi‘”.

Il racconto è proseguito così: “Lui non si è preoccupato, ma siamo andati dai carabinieri di Vigevano e ci hanno detto di porre attenzione. Ci hanno chiesto se volesse la scorta, abbiamo preferito di no perché potrebbe essere un mitomane. Riceve 1-2 chiamate al giorno da giorni. Oggi è preoccupato, ha una voce maschile e italiana“.

L’avvocato di Lovati ha aggiunto ancora: “Se è la persona giusta, quella che non vuole che determinate cose escano nelle trasmissioni, possiamo capire qualcosa in più e se è collegato al caso”.

Alla domanda ‘Chi ha il cellulare di Lovati?’, Gallo ha risposto: “Lo stanno valutando i carabinieri, non tutti hanno la possibilità di avere il suo numero perché non sta nell’albo. Il cerchio si restringe e ci possiamo arrivare“.