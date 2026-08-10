Minacce di morte a Matteo Lepore sindaco di Bologna, scritte choc in città: "Dopo Guccini tocca a te"

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Sono comparse sui muri di Bologna delle minacce di morte al sindaco Matteo Lepore. “Dopo Guccini tocca a te”, si legge in una scritta choc apparsa in queste ore e che il comune provvederà ora a cancellare. Il primo cittadino del capoluogo emiliano è già sotto scorta dopo gli attacchi sui social che hanno seguito la morte di Abderrahim Fakir e i successivi scontri in città.

Minacce di morte al sindaco di Bologna Matteo Lepore

Clima teso a Bologna dove sono comparse delle scritte contro Matteo Lepore. In un messaggio che campeggia su un muro della città, sono state avanzate delle vere e proprie minacce di morte nei confronti del primo cittadino.

“Lepore dopo Guccini tocca a te”, questo il messaggio di ignoti con le parole che sono state scritte sopra e sotto al simbolo della A cerchiata di “anarchia”.

“Dopo Guccini tocca a te”, la scritta choc

Nuove minacce e intimidazioni nei confronti del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Nelle prime ore di lunedì 10 agosto è stata segnalata questa nuova scritta comparsa in via dell’Orso, angolo via Galliera, nel centro storico.

Questa volta, nell’intento di incutere paura al primo cittadino, viene tirato in ballo Francesco Guccini, noto cantante morto a 86 anni dopo una malattia e simbolo cittadino.

Il Comune ha fatto sapere di aver già disposto l’eliminazione della scritta e che sporgerà denuncia-querela all’autorità giudiziaria.

I precedenti e la scorta

Matteo Lepore era già stato messo sotto scorta dopo le minacce, gli insulti e i messaggi violenti ricevuti nei giorni scorsi via web, in seguito alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento della polizia.

Il 19 e 20 luglio c’erano stati quindi degli scontri al presidio in piazza coi famigliari della vittima e la tensione si era acuita ancor di più. Il sindaco aveva presentato un esposto “perché in uno stato di diritto nessuno può minacciare un sindaco o un altro cittadino, tanto più se la minaccia è di morte”, aveva spiegato.

Nelle scorse settimane, poi, erano stati presi di mira altre personalità politiche, sempre con delle scritte comparse sui muri. Erano apparsi dei graffiti contro la polizia di Stato e contro la premier Giorgia Meloni che, tra vicolo Bianchetti e Strada Maggiore, era stata disegnata con una pistola puntata alla tempia.