Minacce di morte a Michela Brambilla per il voto sul ddl caccia: "Denuncio uno per uno, non mi fermeranno"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo il voto contrario al ddl caccia, l’onorevole Michela Brambilla ha raccontato di essere divenuta il bersaglio di decine di attacchi social da parte di cacciatori, anche con pesanti minacce. Brambilla, da sempre sensibile alle tematiche animaliste, non si lascia intimorire e garantisce che provvederà a denunciare nelle sedi opportune.

Michela Brambilla vittima di minacce

"Sto procedendo a una denuncia importante perché a seguito del mio annuncio di voto contrario […] sono stata coperta su tutti i miei social da minacce, intimidazioni, pesanti insulti sessisti, minacce alla mia sicurezza, alla mia integrità fisica e questo è qualcosa di inaccettabile e tutto questo proviene dal mondo dei cacciatori", ha raccontato Michela Brambilla, onorevole di Noi Moderati, in collegamento con il telegiornale di Tgcom24.

E ancora: "Sto denunciando una per una queste persone e approfitto del vostro mezzo televisivo per dire che non mi fermeranno. Io interpreto la maggioranza degli italiani che credono che la natura e tutti gli animali vadano rispettati, che la caccia debba solo essere abolita".

Ddl caccia, cosa cambia

Il ddl caccia allarga le possibilità di chi intende dedicarsi alle attività venatorie. Si prevede infatti una estensione geografica e nuovi territori in cui la caccia può essere consentita.

È incluso il demanio forestale. Saranno le Regioni, nei loro atti di pianificazione, a definire le aree demaniali nelle quali è consentito cacciare.

Viene rimosso il divieto totale di caccia nei pressi dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie degli uccelli. Anche in questo caso la scelta ricade sulle Regioni.

Possibile, poi, cacciare anche sulla neve: via libera alla caccia di selezione agli ungulati e alla braccata al cinghiale. Potranno inoltre essere utilizzati anche visori notturni per la caccia di selezione.

Le Regioni avranno poi una maggiore autonomia nel decidere se estendere la stagione di caccia anche oltre il limite del 10 febbraio.

Si potranno cacciare ulteriori specie oltre a quelle attualmente permesse e verranno introdotte norme meno stringenti per i richiami vivi.

Viene inoltre permessa l’attività venatoria ai cacciatori degli altri Paesi Ue. Chiunque disturberà i cacciatori verrà multato fino a 900 euro. Vengono infine aumentate le sanzioni contro i bracconieri.

Cacciatori "bioregolatori"

Per Brambilla tutto questo è inaccettabile. "Ci sono dei particolari incredibili – accusa l’onorevole di NM – come quello secondo il quale i cacciatori vengono definiti bioregolatori, custodi della biodiversità, quando sono coloro che la uccidono la biodiversità. Insomma, già soltanto questo ci racconta di cosa parliamo".