Minacce di morte a Nordio a firma Br, scritta choc "ti metto dentro una R4": è l'auto del ritrovamento Moro

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Su un muro della Capitale è comparsa una scritta con minacce di morte a Carlo Nordio, con la sigla delle Brigate Rosse e un riferimento al ritrovamento del corpo di Aldo Moro. “Nordio ti metto dentro una R4”, è stato scritto con della vernice rossa in via Portuense a Roma. Al termine della frase c’è una stella a cinque punte. Le parole riportano alla mente la Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, dopo 55 giorni di prigionia.

La scritta contro Carlo Nordio

L’allarme sulla scritta in via Portuense a Roma, all’altezza del civico 473 non lontano da una caserma dei carabinieri, è scattato la mattina del 30 luglio.

Chi indaga ipotizza però che le minacce fossero lì già da qualche giorno come hanno raccontato diversi abitanti della zona.

ANSA

Gli agenti della stazione di Villa Bonelli e della compagnia Eur hanno avviato delle indagini per individuare l’autore o gli autori della scritta, analizzando le immagini di telecamere di sorveglianza ad ampio raggio e raccogliendo testimonianze di chi vive e lavora in zona.

Al termine dei rilievi la frase è stata cancellata.

La scorta a Carlo Nordio

La R4 citata nella scritta apparsa in via Portuense cita la Renault 4 rossa nella quale fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, il 9 maggio 1978, dopo 55 giorni di prigionia.

Dopo l’episodio, la scorta del ministro Nordio, che è già al massimo livello di sicurezza, è stata sensibilizzata ulteriormente.

In particolare, è stata aumentata l’attenzione sul Guardasigilli con un incremento anche della vigilanza attorno alla sede del ministero.

Intanto il titolare della Giustizia non si è detto spaventato.

“Quarantacinque anni fa, quando conducevo le indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, ricevevo lettere minatorie firmate con la stella a cinque punte – ha raccontato -. Non sono stato intimorito allora, da giovane magistrato, e ancor meno lo sono adesso da anziano ministro”.

La solidarietà dalla politica

La scritta con le minacce a Nordio ha fatto scattare la solidarietà bipartisan da parte della politica, con messaggi al ministro arrivati dalla squadra di governo, delle istituzioni e anche da esponenti delle opposizioni.

La premier Giorgia Meloni ha parlato di una “gravissima e inaccettabile intimidazione“. “Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità” ha sottolineato la presidente del Consiglio.

Il Guardasigilli ha, inoltre, ricevuto una telefonata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – che ha ringraziato ufficialmente sottolineando che ‘”il privilegio di servire lo Stato vale il rischio che tutti noi corriamo”.

Attestati di vicinanza sono arrivati anche dal mondo della magistratura, a partire dal Csm e dall’Anm che le ha definite “odiose minacce” su cui “gli organi competenti sapranno fare piena chiarezza”.

Dall’opposizione, la segretaria del Pd Elly Schlein ha affermato che “le minacce rivolte al ministro Nordio sono inaccettabili. A lui va la solidarietà di tutta la comunità democratica e mia personale”. Dello stesso avviso anche il presidente del M5S, Giuseppe Conte che ha sottolineato come il Guardasigilli sia stato “oggetto di gravi e vergognose minacce che richiamano stagioni drammatiche e violente che hanno segnato la storia del nostro paese. Un gesto inqualificabile, al quale la comunità M5S risponde che nel confronto politico c’è spazio solo per la dialettica democratica”.

Il caso Aldo Moro

Aldo Moro è stato rapito il 16 marzo 1978 in via Mario Fani a Roma da un nucleo armato delle Brigate Rosse. I brigatisti uccisero i due carabinieri a bordo dell’auto del presidente della Democrazia Cristiana e tre poliziotti della scorta.

Le BR chiesero al Governo uno scambio di prigionieri con lo Stato italiano.

Dopo 55 giorni di prigionia, Aldo Moro fu ucciso e il suo cadavere fu ritrovato il 9 maggio 1978 nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata a Roma in via Michelangelo Caetani, distante circa 150 metri da via delle Botteghe Oscure, sede nazionale del Partito Comunista Italiano, e a circa 300 metri da piazza del Gesù dove c’era la sede nazionale della DC.