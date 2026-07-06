Minacce di morte a Rita Cavallaro per Garlasco, lo sfogo: "Mai ricevute su casi di mafie, c'è un sistema"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La giornalista Rita Cavallaro, tra le firme più seguite sul caso Garlasco, ha ricevuto minacce di morte dopo un anno e mezzo di attacchi social. In tv racconta il suo pensiero: “mai minacciata così neanche occupandomi di mafia e ‘ndrangheta”. Sporta querela con richiesta di codice rosso, la cronista ha confermato di non voler interrompere il suo impegno.

Garlasco, le minacce a Rita Cavallaro

È finita nel mirino di un’ondata di minacce di morte dopo mesi di insulti, diffamazioni e body shaming subiti sui social per il suo lavoro sull’inchiesta relativa all’omicidio di Garlasco.

A Rita Cavallaro è arrivata addirittura la prospettiva di essere aggredita con l’acido muriatico, con armi da fuoco, persino attraverso lo strangolamento.

ANSA

Di fronte alla gravità dei messaggi, l’avvocata Elisabetta Aldrovandi, che assiste la cronista insieme a Cosimo Cavallaro, ha sporto querela chiedendo l’attivazione del codice rosso, la procedura prevista contro la violenza sulle donne, e l’immediata identificazione del responsabile.

Lo sfogo della giornalista

Ospite della trasmissione “Filorosso”, Cavallaro ha ripercorso l’accaduto sottolineando un paradosso professionale: nella sua carriera si è occupata anche di mafia e di ‘ndrangheta senza mai ricevere intimidazioni di questo livello.

“Non ho mai ricevuto minacce di questo tipo, e invece le ricevo per Garlasco” ha evidenziato la giornalista. “Allora la sensazione è che ci sia molto di più dietro questo caso, ci sia un sistema che ha tentato da un anno e mezzo di delegittimare la Procura, intralciare il lavoro dei pm, delegittimare i carabinieri, gli avvocati, chi ha lavorato, chi sta lavorando come noi giornalisti, tentativo forse di zittire, noi ovviamente non resteremo zitti”.

La decisione di non fermarsi

Interrogata sulla possibilità che le minacce possano fermarla, la giornalista è stata netta.

“No assolutamente, visto che per un anno e mezzo sono andati avanti con denigrazioni, attacchi social, diffamazioni, anche body shaming e con me non hanno funzionato perché diciamo che sono un po’ un muro di gomma”.

Cavallaro ha aggiunto una riflessione sulle persone più esposte a questo tipo di pressione. “Devo dire che per quello che ho subito io, se fossi stata una persona fragile forse mi sarei chiusa e avrei cambiato, non avrei più parlato di Garlasco. Visto che non ha funzionato sono arrivati al punto di sfociare in queste minacce che sono gravissime”.

Nelle scorse settimane analoghe minacce hanno colpito anche l’avvocata Giada Bocellari, legale di Stasi insieme ad Antonio De Rensis, e la youtuber Francesca Bugamelli, nota come Bugalalla. Lo stesso De Rensis, commentando le intimidazioni subite dalle colleghe, ha dichiarato che nessuna minaccia fermerà il lavoro della difesa.