Minacce di morte a Simona Ventura e Giovanni Terzi, Le Iene trovano lo stalker: è un paziente psichiatrico

Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi sono da tempo vittime delle minacce di morte di uno stalker. Su di loro l’uomo riversa via social il suo odio e preannuncia propositi omicidi. Le Iene sono riuscite a raggiungere il soggetto in questione. Dopo il servizio, quello che sembrava un hater incallito e pronto a passare all’azione, si è rivelato essere un soggetto psichiatrico che versa in un grave stato di abbandono. Tanto da suscitare la commozione di Ventura e Terzi.

Le Iene dallo stalker di Simona Ventura e Giovanni Terzi

“Quella putta*a e migno**a di Simona Ventura, la voglio morta… Io sono vittima di Simona Ventura… cosa cambia se nel mondo c’è un cadavere in più… finirete tutti nella stessa bara… lurida figlia di Satana”. E così via.

Questi sono solo alcuni delle centinaia di messaggi che lo stalker ha inviato via social a Giovanni Terzi. Il numero dei messaggi ricevuti e la loro violenza ha convinto i coniugi a sporgere denuncia alla polizia postale, senza sapere chi fosse il soggetto che li aveva presi di mira.

Gli agenti hanno raggiunto il soggetto in questione, che per un po’ si è placato. Salvo tornare poi alla carica, più incattivito di prima.

Giulio Golia de Le Iene è riuscito a raggiungerlo: si tratta un 48enne residente a Torino, già in cura presso il servizio psichiatrico della Asl.

La rabbia del 48enne si deve a un delirio psichiatrico: l’uomo è convinto che la sua vita sia stata rovinata da Simona Ventura. Secondo le sue convinzioni, Ventura farebbe parte di un ristretto circolo di eletti.

Simona Ventura e la “psicosetta”

“Io sono parente di Simona Ventura – ha detto l’uomo a Giulio Golia – e lei aveva dei programmi su di me, perché lei fa parte di una psicosetta” alla quale apparterrebbero tanti altri vip. “E io secondo loro ero un prescelto”, ha aggiunto l’uomo.

Che poi ha aggiunto anche dell’altro, sempre frutto del proprio malessere mentale: “Nel 1998 Simona Ventura mi ha violentato mentre ero in dormiveglia e con lei c’era Victoria Cabello”.

La preoccupazione di Ventura e Terzi

Nonostante le minacce ricevute, nell’apprendere delle condizioni del loro stalker Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono preoccupati per il suo benessere e si sono tristemente meravigliati che un soggetto tanto fragile sia stato lasciato praticamente da solo.

Giulio Golia è riuscito a raggiungere anche una parente dell’uomo, la quale ha raccontato che l’anziano padre, che era già andato in pensione, è tornato a lavorare per poter guadagnare abbastanza soldi per potere assistere il figlio.

Il 48enne viene descritto come una persona che, prima della malattia, era assolutamente brillante: “Colto, laureato e intelligentissimo”.