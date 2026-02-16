Minacce di morte a Simonetta Matone deputata della Lega, "attenta a chi ti aspetta dietro l'angolo"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Minacce di morte a Simonetta Matone. La deputata della Lega ha ricevuto una mail in cui viene invitata a “preoccuparsi ad ogni passo” perché “prima o poi ci sarà una bella sorpresa”. L’ex magistrato ha informato la Polizia Postale dell’accaduto. L’esponente del Carroccio ha incassato la solidarietà – tra gli altri – del ministro Valditara.

La deputata della Lega ed ex magistrato, Simonetta Matone, ha ricevuto minacce di morte via mail. A riferirlo è Adnkronos secondo cui il testo era firmato da “un italiano stanco della mandria di cui anche tu, nostro malgrado, fai parte”.

“Ogni tua parola è un nonsenso, come quelle che caratterizzavano il ventennio, al quale la tua immonda presenza fa continuamente riferimento. Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l’angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa“, questo il contenuto del messaggio inviato all’ex magistrato, che ha già informato la Polizia Postale.

La solidarietà della destra

Matone ha incassato la solidarietà dei membri della Lega, e non solo. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha condannato “le gravi e inaccettabili minacce ricevute dall’Onorevole Simonetta Matone” e ha auspicato che questo fatto venga stigmatizzato anche dall’opposizione. “Confido nel lavoro delle autorità competenti affinché sia fatta al più presto piena luce sull’accaduto e siano individuati i responsabili. Solidarietà all’amica Simonetta, certo che non sarà questo vile gesto a fermarla”, ha aggiunto Valditara.

La senatrice Erika Stefani, capogruppo Lega in commissione Giustizia, ha parlato di “vigliacche intimidazioni e di un clima pericoloso nei confronti di chi manifesta legittimamente le proprie opinioni”.

Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha rinnovato “la più ferma condanna per ogni atto intimidatorio e per ogni forma di violenza”. Il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha etichettato questo come un episodio “inaccettabile”.

Chi è la deputata della Lega: la sua carriera

Nata a Roma nel 1953 e quindi 72enne, Simonetta Matone è un’ex magistrata che ha preso parte a diversi processi importanti nel corso degli anni, prima di diventare deputata alla Camera per la Lega.

Dal 1979 al 1981 è stata vicedirettrice del carcere Le Murate a Firenze, dal 1981 al 1982 è stata giudice presso il Tribunale di Lecco e dal 1983 al 1986 magistrata di sorveglianza alla Corte di Appello di Roma. Dal 1991 al 2008 è stata sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni della capitale.

Ha lavorato al Ministero di grazia e giustizia e a quello per le pari opportunità, fondato l’ADMI, Associazione Donne Magistrato Italiane, ed è stata eletta nel 2022 nel collegio 2 di Roma alla Camera. Negli ultimi mesi si sta battendo per perorare le ragioni del Sì al referendum sulla Giustizia.