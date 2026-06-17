Minacce di morte a Una mamma di Pamela Genini, "insulti social dai dei balordi, ma vado avanti"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare luce sulla profanazione della salma della 29enne Pamela Genini, a cui è stata tagliata e fatta sparire la testa. Nel frattempo la mamma della vittima, Una Smirnova, continua a chiedere giustizia. Intervenuta al talk “Dentro la Notizia”, la donna ha anche raccontato di aver subito minacce di morte via social e di aver informato gli inquirenti della questione.

La madre di Pamela Genini ha ricevuto minacce di morte

“La mamma di Pamela ha ricevuto minacce di morte”, ha fatto sapere il programma “Dentro la Notizia” che ha ospitato la donna, la quale ha confermato di essere stata sui social bersaglio di intimidazioni.

“Ho mandato agli inquirenti queste minacce. Le ho ricevute sui social. Ora gli inquirenti faranno le loro verifiche”, ha raccontato la signora Una.

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La signora Una: “Vado avanti a testa alta”

“Purtroppo – ha aggiunto – tante persone insultano me e mia figlia, altre per fortuna mi danno sostegno. Io penso che quelli che insultano sono dei balordi. Hanno minacciato di farmi del male“.

“Questa cosa mi fa parecchio male, ma vado avanti a testa alta”, ha concluso la madre di Pamela.

Le critiche a Vannacci: “Parole vergognose”

La 29enne è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin a Milano, il 14 ottobre 2025. Dopo la sepoltura, la sua tomba è stata profanata ed ora è caccia al responsabile o ai responsabili. Uno dei sospettati è Francesco Dolci.

Pochi giorni fa, Una, intervistata dal Corriere della Sera, ha commentato le parole del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, il quale continua a sostenere che il femminicidio non esiste.

“Sono passati otto mesi. Mia figlia è stata lasciata sola da tutti. E ora leggo le parole vergognose di Vannacci e penso: in un Paese dove quasi ogni giorno c’è un femminicidio, le donne rischiano di rimanere ancora più sole”, ha dichiarato Una, in evidente disaccordo con la teoria del generale.

Una ha rimarcato che, ascoltando quanto esternato da Vannacci, ha provato “tanta amarezza”. Poi l’affondo: “È una vergogna. Il femminicidio è il frutto di continui soprusi e violenze che alla fine portano a quell’epilogo”.

“Bisogna pensare alla sofferenza enorme che provano le donne quando si trovano nelle mani di questi cosiddetti uomini. Che rovinano completamente una vita, a volte per anni, fino a uccidere”, ha concluso.