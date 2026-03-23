Minacce di morte a Valditara su Instagram, "vuoi che ti mettiamo come Mussolini?": ministro difeso dalla Lega

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in quota Lega, è finito al centro di minacce di morte pubblicate sui social: sotto a un post di Instagram un utente ha scritto “‘vuoi che ti mettiamo come Mussolini?”. Immediata la reazione del partito: “Nessun leghista si farà intimidire”.

La Lega sulle minacce al ministro Valditara

“Ancora minacce di morte contro esponenti della Lega. Questa volta è il ministro Giuseppe Valditara a finire nel mirino”, rendono noto fonti della Lega citate dall’agenzia Adnkronos.

“Il clima è molto preoccupante, anche alla luce di quanto successo pochi giorni fa a Roma con la morte di due anarchici uccisi dalla bomba che stavano mettendo a punto. Nessun leghista si farà intimidire”, è stato aggiunto.

ANSA

Attacchi contro Valditara

Non è la prima volta che Giuseppe Valditara finisce al centro di attacchi di vario tipo. Durante un corteo pro-Pal di metà dicembre 2025 furono diversi gli slogano urlati contro i membri del Governo. Uno, come riporta il quotidiano Il Giornale, venne indirizzato in particolare contro il ministro della scuola: “Valditara nella bara“.

Nel novembre del 2024 sulla facciata del Ministero spuntarono scritte contro il responsabile della scuola: “Valditara fai schifo, dimettiti”. E ancora: “Non è l’immigrazione, ma la vostra educazione”. Unite alle scritte la stella a 5 punte e il simbolo anarchico della freccia nel cerchio.

Concludiamo con Christian Raimo, candidato con Avs alle Europee ma non eletto, che del ministro ebbe a dire: “Valditara è un bersaglio da colpire come si colpisce la Morte nera di Star wars” aggiungendo “bisogna fare una manifestazione non per la scuola, ma proprio contro Valditara”.

La minaccia di morte è reato

“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave […] la pena è della reclusione fino a un anno“, così recita l’articolo 612 del codice penale, che aggiunge anche le specifiche affinché si proceda d’ufficio.

Augurare la morte sui social è reato?

Appurato che minacciare di morte qualcuno, nella vita reale o sui social è reato, come nel recente caso capitato al ministro Valditara, cosa succede se la morte è “solo” augurata?

Come spiega l’avvocato Mattia Fontana sul proprio sito ufficiale (avvocatomattiafontana.com), alcune pronunce della Corte di Cassazione hanno ritenuto che dire a qualcuno “spero che ti investano” oppure “spero che tu muoia” non è reato mentre annunciare “presto morirai” è invece reato.

In sintesi: esprimere solo un desiderio come “spero che tu muoia” o “magari morissi” non è reato.

Se, invece, viene prospettato un male ingiusto dipendente dalla volontà dell’autore (“fra poco muori” oppure “ora t’ammazzo!” e simili) allora si tratta del reato di minacce.