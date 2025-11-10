Minacce di morte ad Alessandro Venanzi vicesindaco Pd a Udine, pressioni su dimissioni dell'assessore Marchiol

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Minacce di morte a più riprese nei confronti di Alessandro Venanzi, vicesindaco e assessore al commercio e turismo di Udine. A rivelarlo è stato lo stesso esponente del Pd che ha rivelato come ci siano state pressioni anche verso l’assessore Ivano Marchiol. “Fatti inquietanti”, ha commentato la deputata Debora Serracchiani.

Minacce di morte per il vicesindaco Alessandro Venanzi

Una lettera anonima è giunta una settimana fa, via posta ordinaria al protocollo comunale, indirizzata ad Alessandro Venanzi e Ivano Marchiol.

Per il vicesindaco si tratta della terza minaccia di morte in sei mesi.

Il sindaco De Toni con gli assessori Venanzi e Marchiol

La reazione dell’assessore

In una conferenza stampa da lui stesso organizzata, l’assessore al commercio e turismo e vicesindaco del Comune di Udine, Alessandro Venanzi, ha spiegato di aver ricevuto, a più riprese, minacce di morte.

Non solo l’esponente del Partito democratico, diversi episodi simili sono occorsi anche nei confronti dell’assessore Ivano Marchiol.

“Continuo a fare il mio lavoro con passione e ho fiducia nelle forze dell’ordine ma vorrei fare una riflessione sul clima che circonda tutto questo. Negli ultimi tempi i toni del dibattito politico sono diventati troppo accesi e un’enfasi del genere, in particolare sui social, può portare a vicende del genere. Udine è una città aperta al dialogo e così deve rimanere. Risponderò alle minacce con ancora maggiore impegno, senza reagire alla paura con la paura. Udine è più forte delle minacce”, ha detto il vicesindaco.

I precedenti a Udine

Gli ha fatto eco l’assessore Marchiol: “Nessuno fa un passo indietro, e invitiamo a fermarsi e usare il pensiero, prima di compiere gesti intollerabili come questo, per ristabilire un corretto dialogo democratico”. Anche l’assessore Dazzan è intervenuto: “Anche io ho ricevuto una lettera anonima un anno fa, nel mio ufficio, di stampo violento. È il caso di fermarsi tutti e riflettere sulle criticità relazionale che sta caratterizzando la nostra comunità”.

“Sono fatti inquietanti che alzano l’asticella dell’aggressività e della violenza verbale da cui è segnata sempre di più la vita pubblica. Bisogna essere molto vigili e fare tutto il possibile per evitare che il linguaggio ostile straripi dalla comunicazione alle relazioni politiche e umane. Grazie al vicesindaco Venanzi per aver denunciato quanto sta avvenendo a Udine e che tocca personalmente lui ed il collega Marchiol”, ha commentato la deputata dem Debora Serracchiani.

Walter Rizzetto, coordinatore di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, ha aggiunto: “Minacciare degli amministratori significa colpire le istituzioni e tentare di intimidire chi lavora ogni giorno per la propria comunità. È un confine che non va mai superato. Al vicesindaco, agli assessori e a tutta la Giunta comunale di Udine va la mia vicinanza e solidarietà, con la convinzione che la democrazia si difende con il coraggio delle idee, non con la violenza delle minacce”.

Chi è Alessandro Venanzi

Alessandro Venanzi, in carica dal 28 aprile 2023, è esponente del Pd, vicesindaco di Udine e assessore con deleghe alle attività produttive, al commercio, al turismo, ai grandi eventi e al PNRR.

Non si tratta delle prime minacce di morte che riceve. Era stato aggredito verbalmente a Godia, la frazione in cui risiede, mentre si trovava con sua figlia minorenne da un uomo che gli avrebbe intimato di volergli “tagliare la gola”.

In un secondo caso, era stato insultato e minacciato su Instagram con frasi di avvertimento. L’ultima minaccia è arrivata con una lettera anonima, fatta recapitare a Palazzo D’Aronco, nella quale si intima a far dimettere Marchiol entro fine novembre altrimenti dovranno “indossare il giubbotto antiproiettile“.