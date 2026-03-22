Minacce di morte ad Attilio Fontana, la denuncia del presidente della Regione Lombardia dopo l'appello al voto

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Attilio Fontana sarebbe stato oggetto di minacce di morte dopo un appello pubblicato sui social con riferimenti al Referendum, per questo motivo il presidente della Regione Lombardia ha già informato chi di dovere per quelle parole “gravi e inaccettabili”. Immediata la reazione della politica, da Ignazio La Russa a Daniela Santanchè.

Le minacce ad Attilio Fontana

Come riporta Il Giornale, nelle ultime ore il presidente della Regione Lombardia avrebbe ricevuto minacce di morte dopo aver pubblicato un contenuto dedicato al Referendum sui suoi canali social.

Questa mattina, 22 marzo, Fontana ha rotto il silenzio e ha ricordato che “sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio“.

ANSA

“Una cosa è la critica, finanche l’insulto ma quando, come in questo caso, la misura è colma è doveroso intervenire”, aggiunge Fontana, che parla di “un clima costruito ad arte per instillare divisione e paura nei cittadini”.

Secondo Il Giornale Fontana avrebbe già provveduto a segnalare quei messaggi “gravi e inaccettabili” alle autorità.

La solidarietà della politica

La solidarietà dal mondo della politica non si è lasciata attendere. Sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa ha condannato i “vergognosi messaggi di odio” e le “inaccettabili minacce di morte” ricevute dal presidente della Regione Lombardia, e ha ricordato che “nessun dissenso politico, per quanto aspro, può mai giustificare tale violenza”.

Dello stesso avviso Daniela Santanchè individua i responsabili di quei messaggi minatori in “un’opposizione che, in mancanza di argomenti, non perde occasione per alimentare il clima d’odio”. A Fontana arriva anche la vicinanza del suo omologo della Regione Veneto Alberto Stefani, che scrive: “Non li si può mai minimizzare come l’opera di leoni da tastiera. Si tratta di una grave violazione della legge e delle più elementari regole della democrazia”. Per Luca Zaia è stato “superato ogni limite del confronto civile”.

Le altre polemiche sul Referendum

Con la chiamata ai seggi non mancano le polemiche, e non solo per i motivi del Sì e del No, ma anche su quanto succede sui social anche da parte delle stesse istituzioni. Sabato 21 marzo, ad esempio, Matteo Salvini ha violato il silenzio elettorale postando un gigantesco Sì sui suoi canali social.

Lo stesso vicepremier è stato contestato a Pontida, dove è arrivato per partecipare ai funerali di Umberto Bossi indossando una camicia verde, una scelta non gradita dal Partito Popolare del Nord.