Minacce di morte ai lavoratori del Teatro La Fenice dopo lo stop a Beatrice Venezi, "valanghe di insulti"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Dopo il caso Beatrice Venezi i lavoratori del teatro La Fenice stanno ricevendo minacce di morte. A denunciarlo è la rappresentanza sindacale del teatro veneziano. Le minacce di morte e gli insulti, si legge nella nota, arrivano principalmente dai social. “Ci siamo già rivolti ai nostri uffici legali per difenderci da tanta inutile meschinità”, affermano i lavoratori del Gran Teatro La Fenice.

Caso Venezi-La Fenice, lavoratori minacciati di morte

Nella stessa nota, i lavoratori del teatro La Fenice precisano di non aver “mai offeso o calunniato la maestra Venezi né nessun’altra persona o istituzione”.

“La nostra istanza, durata sette mesi, è stata costantemente e unicamente finalizzata al ripristino di quella ordinaria prassi consolidata che garantisce un clima di fiducia e rispetto, presupposto indispensabile per la gestione di un Teatro e che garantisce la più alta resa artistica possibile”, si legge nella nota della rsu.

ANSA

Perché è stata interrotta la collaborazione tra Venezi e La Fenice

La collaborazione tra il teatro La Fenice e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi è stata interrotta definitivamente il 27 aprile. La Fondazione ha annunciato la scelta in seguito all’intervista rilasciata da Venezi al quotidiano argentino La Nacion, nella quale la direttrice aveva parlato di “posti tramandati di padre in figlio” nel teatro veneziano.

Una scelta arrivata al culmine di tensioni che proseguivano da diversi mesi dopo la nomina, ritenuta da una parte delle maestranze del teatro non idonea per un ruolo così prestigioso in base al curriculum della direttrice Venezi.

Quest’ultima, una volta appresa la notizia, non ha modificato la propria posizione, affermando: “In Italia essere giovane è un handicap, e poi donna un aggravante. Il mio è il successo di una ragazza di provincia che si è fatta da sola. E questo non piace alla Casta”.

Bignami: “Anche chi non è di sinistra può andare avanti”

Sul caso è intervenuto anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Reputavo arrogante la sinistra quando contestava Colabianchi perché nella sua autonomia aveva nominato Beatrice Venezi, non ho intenzione di essere altrettanto arrogante e commentare oggi che con la solita autonomia ha scelto diversamente”, ha commentato l’esponente politico, interpellato sul caso Venezi.

“Beatrice è brava e giovane. Fino ad oggi ha pagato non essere figlia di musicisti e non essere di sinistra. Noi ci batteremo sempre per una nazione in cui chi è bravo può andare avanti anche se non è di sinistra”, ha concluso Bignami all’uscita di Montecitorio. La notizia della chiusura della collaborazione con Beatrice Venezi è stata accolta con applausi e ovazioni dal pubblico e da buona parte degli orchestrali.