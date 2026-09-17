Minacce di morte al ministro Valditara, nella busta arrivata al MIM anche un proiettile oltre a una lettera

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nelle scorse settimane una busta contenente un proiettile e una lettera con minacce di morte è stata recapitata presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attenzione del ministro Giuseppe Valditara. L’episodio ha fatto scattare la denuncia alla Polizia e provocato una dura e unanime condanna da parte dell’esecutivo, con attestati di solidarietà giunti dalla premier Meloni e dai ministri Tajani, Salvini e Bernini.

Proiettile e la lettera di minacce di morte al ministro Valditara

Nelle scorse settimane è avvenuto un grave atto intimidatorio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, indirizzato al ministro Giuseppe Valditara.

All’interno di una busta recapitata agli uffici del dicastero sono stati rinvenuti un proiettile e una lettera contenente esplicite minacce rivolte al titolare dell’Istruzione.

ANSA

La scoperta del plico ha fatto scattare le procedure di sicurezza interne, portando all’attivazione dei protocolli previsti per la tutela delle personalità istituzionali.

Rilievi sulla lettera e sulla busta recapitata al MIM

A seguito del rinvenimento del materiale minatorio, sul caso è stata celermente sporta denuncia agli organi di Polizia.

Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’invio e accertare la matrice dell’intimidazione.

Le parole di Giorgia Meloni

Gli accertamenti sono attualmente in corso per analizzare sia il testo della lettera sia la busta e il proiettile, al fine di individuare eventuali elementi o tracce utili a identificare la provenienza del messaggio.

La solidarietà del governo

Quanto accaduto ha portato a una reazione delle istituzioni e dei vertici di governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: “Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia”.

“Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche” ha poi concluso la premier.

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto sui social per esprimere vicinanza: “Al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, destinatario di una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie, desidero rivolgere la mia piena e convinta solidarietà, con l’auspicio che gli autori di questo gesto possano essere rapidamente individuati dagli organi competenti”.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato: “Esprimo la mia solidarietà al ministro Valditara. Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso. Mando un abbraccio a Giuseppe, sono certo che non si farà intimidire”.

Anche Matteo Salvini ha espresso la propria vicinanza: “Piena solidarietà e vicinanza a Giuseppe Valditara per le gravissime minacce ricevute. Un Ministro della Lega che in questi anni ha rimesso al centro la scuola, gli studenti e chi ogni giorno ci lavora, arrivando a rinnovare tre contratti del comparto Scuola in una sola legislatura. Nessuna minaccia e nessuna intimidazione fermeranno il suo lavoro. Avanti, Giuseppe!”.

Infine, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha affermato: “Tutta la mia vicinanza e solidarietà al ministro Valditara per le gravi minacce ricevute. Il dissenso è libero. La critica è legittima. L’intimidazione e la violenza non lo saranno mai. A Giuseppe va il mio abbraccio. Sono certa che non si lascerà intimidire e continuerà a svolgere il suo lavoro con la forza e la determinazione di sempre”.