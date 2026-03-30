Minacce di morte al sindaco di Malo Moreno Marsetti, biglietto contro il leghista: "Salti in aria con l'auto"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Moreno Marsetti, sindaco di Malo, è stato vittima di una grave intimidazione, tramite un biglietto posto sulla sua auto nel quale si minacciava di farlo saltare in aria, un gesto che sarebbe legato alla sua linea dura contro le baby gang locali. Il mondo della politica, da Salvini a Fontana, ha espresso piena solidarietà. Marsetti ha sporto denuncia confermando di voler proseguire la sua battaglia.

Minacce di morte al sindaco di Malo

Un’inquietante bigliettino ha scosso la comunità di Malo, nell’alto Vicentino, colpendo direttamente il primo cittadino Moreno Marsetti, figura di spicco della Lega e primo sindaco di religione islamica eletto in Italia, che ha ritrovato sul cruscotto della propria vettura un foglietto dal contenuto inequivocabile: “Ti facciamo saltare in aria l’auto con te dentro”.

Il gesto intimidatorio, sul quale stanno ora indagando le Forze dell’Ordine, sembrerebbe essere la risposta alle recenti politiche adottate dall’amministrazione per contrastare il degrado e gli atti vandalici che hanno colpito il territorio negli ultimi mesi.

Facebook Moreno Marsetti

moreno marsetti sindaco malo

Periodo nel quale gruppi di giovanissimi si sono resi protagonisti di incursioni notturne, furti e danni al patrimonio pubblico, culminato con tre esplosioni provocate da ordigni rudimentali in diversi punti del comune, una delle quali avvenuta nel campetto da calcio di via dei Bersaglieri.

La battaglia di Moreno Marsetti contro le baby gang

In seguito a questi gravi episodi di vandalismo, Marsetti aveva reagito con determinazione, chiedendo un potenziamento dei controlli e l’utilizzo di droni per monitorare dall’alto le zone più sensibili.

Proprio questa linea repressiva sembra aver innescato la reazione culminata con il biglietto lasciato sulla sua automobile dopo la convocazione del sindaco in Prefettura per il Comitato di ordine e sicurezza.

Nonostante la gravità delle parole rivoltegli, Moreno Marsetti ha dichiarato di non aver intenzione di arretrare di un solo centimetro, confermando la volontà di proseguire con l’installazione di nuovi sistemi di sorveglianza e con il pugno di ferro contro spaccio e degrado.

La solidarietà al sindaco

La notizia del biglietto minatorio ha suscitato un’immediata ondata di sdegno e solidarietà da parte della politica, con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che ha espresso la sua vicinanza a Marsetti, sottolineando come la Lega non si lasci intimidire da simili atti criminali.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha condannato con fermezza l’intimidazione auspicando che i responsabili vengano individuati quanto prima.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha ribadito che lo Stato non farà passi indietro di fronte alla tracotanza delle baby gang. Parole di supporto anche dal presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che ha definito l’attacco come un’offesa all’intera comunità e ai valori di legalità che il primo cittadino rappresenta.