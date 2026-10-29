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Un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari è stato eseguito il 15 ottobre 2026 dalla Polizia nei confronti di un uomo accusato di aver rivolto gravi minacce al sindaco di Zapponeta (Foggia). L’ordinanza è stata emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia con l’ipotesi di reato di violenza o minaccia a un corpo politico.

Le indagini della Digos a Zapponeta

L’indagine della Digos si è concentrata su un uomo di 48 anni, residente a Zapponeta (Foggia). Secondo l’accusa, avrebbe minacciato in più occasioni il sindaco del Comune per ottenere, ostacolare o impedire l’adozione di provvedimenti amministrativi.

Le condotte avrebbero condizionato e turbato il regolare svolgimento dell’attività dell’intera amministrazione comunale.

Le contestazioni

Al centro degli episodi ci sarebbero state questioni legate a una possibile assunzione dell’indagato e all’erogazione di contributi economici a suo favore. Le condotte contestate, aggravate dalla recidiva infraquinquennale, sarebbero iniziate tra novembre e dicembre 2024: in orario serale l’uomo si sarebbe presentato al Palazzo Comunale, dove avrebbe minacciato il sindaco in carica all’epoca.

Gli episodi continuavano

Gli episodi sarebbero proseguiti nei mesi successivi. La Polizia riferisce di due ulteriori gravi fatti avvenuti in luoghi pubblici e di minacce di morte che il 48enne avrebbe rivolto al sindaco il 16 agosto 2025.

IPA