Minacce di morte alla cugina e ai figli minorenni a Sora vicino a Frosinone, denunciato un uomo di 47 anni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Minacce di morte alla cugina, ai suoi figli minorenni e ad altri familiari, inviate con messaggi e screenshot. Per questo un uomo di 47 anni, residente in provincia di Milano, è stato denunciato dalla Polizia dopo la querela presentata dai parenti al Commissariato di Sora. Era già stato denunciato nel 2022 per fatti analoghi ed è in libertà vigilata per maltrattamenti nei confronti del padre.

Minacce di morte alla cugina, la querela al Commissariato di Sora

Come riporta la Polizia di Stato, l’indagine è partita subito dopo la querela presentata dai familiari, che vivono in provincia di Frosinone.

Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo ha inviato messaggi minatori allegando screenshot con espliciti propositi omicidiari.

I destinatari erano la cugina, i figli minorenni della donna e altri componenti del nucleo familiare.

Minacce di morte ai familiari, i precedenti del 47enne denunciato

Dagli accertamenti è emerso un profilo segnato da una spiccata recidiva.

Il 47enne era già stato denunciato nel 2022 per comportamenti analoghi.

Oggi è sottoposto alla misura della libertà vigilata, disposta per precedenti episodi di maltrattamenti nei confronti del padre.

Al termine delle verifiche gli agenti lo hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

IPA