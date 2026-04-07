Minacce di morte via mail a Gennaro Sangiuliano, lettera minatoria al ministro: "Al muro e fucilati"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ex ministro Gennaro Sangiuliano ha ricevuto una mail con gravi minacce di morte e ha denunciato tutto ai Carabinieri. Alla diffusione della notizia, per Sangiuliano sono arrivati messaggi di solidarietà bipartisan, mentre sono in corso le indagini per individuare il responsabile. Un caso che si inserisce in un “clima politico teso”, come ha commentato il diretto interessato.

Una mail con minacce di morte

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oggi capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, ha ricevuto una mail dai contenuti violenti, comprese gravi minacce di morte.

“I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena” si legge nella lettera minatoria, come riportato da Il Giornale. “Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli”.

ANSA

La denuncia e le indagini

Di fronte alla gravità del messaggio, Sangiuliano ha immediatamente presentato denuncia all’Arma dei Carabinieri, consegnando agli inquirenti tutti i dispositivi elettronici in suo possesso per facilitare le verifiche tecniche e l’identificazione del mittente.

“Non conosco l’origine della mail” ha dichiarato l’ex ministro “può essere solo uno dei tanti leoni da tastiera che già mi tartassano sui social, ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali”.

“Purtroppo, il clima politico in Italia è degenerato in parole di odio e violenza che non fanno bene alla nostra democrazia” ha commentato.

L’obiettivo degli investigatori è ora risalire all’origine della comunicazione, verificando eventuali collegamenti con ambienti estremisti o con singoli individui già noti per comportamenti analoghi.

Solidarietà istituzionale

Dopo la diffusione della notizia, numerosi esponenti istituzionali hanno espresso vicinanza all’ex ministro. Tra questi il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi e il presidente della Regione Roberto Fico.

“Grande solidarietà a nome mio e del Consiglio regionale della Campania al collega consigliere Gennaro Sangiuliano, vittima di un vile attacco intimidatorio” ha sottolineato Manfredi. “L’assemblea legislativa campana è fortemente compatta e solidale contro ogni forma di violenza e contro ogni forma di degenerazione del clima politico e sociale”.

“Esprimo piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, per le gravi minacce ricevute” ha dichiarato il presidente della Campania. “Si tratta di un episodio che va condannato con fermezza. Ogni forma di odio e violenza va respinta”.

Le tensioni attorno al caso Sangiuliano-Boccia

Il contesto in cui arriva l’episodio resta particolarmente delicato per l’ex ministro. Negli ultimi mesi, infatti, com’è noto il suo nome è stato al centro di una complessa vicenda giudiziaria legata al cosiddetto “caso Boccia”.

L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio con accuse pesanti, tra cui stalking, lesioni e interferenze nella vita privata nei confronti di Sangiuliano. Il processo è previsto nei prossimi mesi e rappresenta uno dei casi più seguiti, anche per le implicazioni politiche e mediatiche della vicenda.