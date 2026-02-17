Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata eseguita una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo indagato per atti persecutori, furto in abitazione e danneggiamento aggravato ai danni del fratello. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Crotone a seguito di una denuncia e di approfondite indagini della Polizia di Stato.

Atti persecutori a Crotone

La vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha riferito di aver subito una serie di comportamenti aggressivi e violenti da parte del fratello.

Negli ultimi mesi l’indagato avrebbe messo in atto condotte intimidatorie, molestie e aggressioni tra cui violenze fisiche, danneggiamenti ai beni mobili e gravi minacce di morte.

L’intervento della Squadra Mobile e il Codice Rosso

La sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile ha immediatamente attivato la procedura prevista dal cosiddetto “Codice Rosso”. Gli investigatori hanno ricostruito una serie di atti persecutori, minacce e aggressioni compiute dall’uomo.

In un episodio specifico, dopo aver danneggiato la finestra che collegava il suo appartamento a quello della vittima, l’indagato si sarebbe impossessato di alcuni beni presenti nell’abitazione del fratello, configurando così anche il reato di furto in abitazione.

La misura cautelare e le decisioni della Procura

Le dichiarazioni della persona offesa e gli altri elementi raccolti durante le indagini sono stati valutati dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.

Sulla base di questi riscontri è stata avanzata una richiesta di misura cautelare, accolta dal GIP del Tribunale di Crotone e subito eseguita dalla Squadra Mobile. L’indagato non potrà più fare ritorno nella propria abitazione né avvicinarsi al fratello o ai luoghi da lui frequentati.

Il contesto e l’impegno delle istituzioni

Il provvedimento si inserisce in una più ampia strategia promossa dal Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, volta a contrastare con determinazione i reati riconducibili al “Codice Rosso”.

L’azione delle forze dell’ordine rappresenta un segnale concreto dell’impegno costante per la tutela contro ogni forma di violenza domestica e di genere.

L’appello della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha inoltre invitato i cittadini a utilizzare l’app YouPol che consente di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, per comunicare episodi di maltrattamento, violenze di genere, bullismo e revenge porn.

L’obiettivo è favorire la prevenzione e la repressione di questi gravi reati, offrendo strumenti concreti per la protezione delle vittime.

IPA