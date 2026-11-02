Minacce e insulti agli agenti nel 2021 a Lignano Sabbiadoro, dopo 5 anni scatta l'arresto a Padova
Rintracciato nel quartiere Montà, un 32enne è stato accompagnato in carcere per scontare la condanna definitiva per violenza e minacce.
Un uomo ricercato per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Il 32enne, condannato a un anno e due mesi di reclusione per fatti avvenuti nel 2021 a Lignano Sabbiadoro, è stato rintracciato nel quartiere Montà di Padova e accompagnato in carcere.
- Padova, il rintraccio nel quartiere Montà
- La condanna per i fatti del 2021
- I precedenti e le altre condanne
Padova, il rintraccio nel quartiere Montà
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti della Questura hanno individuato l’uomo nella tarda serata di venerdì 30 ottobre, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. Si tratta di un cittadino italiano di 32 anni, originario del Padovano e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Dopo le procedure di identificazione in Questura, è stato accompagnato nella casa di reclusione di Padova, dove sconterà la pena definitiva di 1 anno e 2 mesi.
La condanna per i fatti del 2021
La vicenda all’origine della condanna risale al 2021, quando l’uomo ha avuto una colluttazione con un conoscente nei pressi della stazione degli autobus di Lignano Sabbiadoro. All’arrivo degli agenti, li ha insultati e minacciati davanti a numerosi testimoni. Per questi fatti è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Udine; la sentenza è diventata definitiva nel luglio del 2025.
I precedenti e le altre condanne
Il comunicato riferisce che il 32enne ha numerosi precedenti e condanne per rapina, estorsione, truffa, porto di armi e oggetti atti a offendere, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e lesioni. Nel 2013 e nel 2015 era stato raggiunto da provvedimenti cautelari restrittivi perché ritenuto appartenente a una baby gang attiva nel quartiere Guizza. Al gruppo sono stati attribuiti estorsioni aggravate, rapine, lesioni e furti ai danni di coetanei residenti nella zona.
Nel 2016 è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per quei fatti e, nello stesso anno, a un ulteriore anno per detenzione ai fini di spaccio di 35,42 grammi di marijuana. La Polizia ha inoltre segnalato precedenti per resistenza a pubblico ufficiale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.