Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo ricercato per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Il 32enne, condannato a un anno e due mesi di reclusione per fatti avvenuti nel 2021 a Lignano Sabbiadoro, è stato rintracciato nel quartiere Montà di Padova e accompagnato in carcere.

Padova, il rintraccio nel quartiere Montà

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti della Questura hanno individuato l’uomo nella tarda serata di venerdì 30 ottobre, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. Si tratta di un cittadino italiano di 32 anni, originario del Padovano e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Dopo le procedure di identificazione in Questura, è stato accompagnato nella casa di reclusione di Padova, dove sconterà la pena definitiva di 1 anno e 2 mesi.

La condanna per i fatti del 2021

La vicenda all’origine della condanna risale al 2021, quando l’uomo ha avuto una colluttazione con un conoscente nei pressi della stazione degli autobus di Lignano Sabbiadoro. All’arrivo degli agenti, li ha insultati e minacciati davanti a numerosi testimoni. Per questi fatti è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Udine; la sentenza è diventata definitiva nel luglio del 2025.

I precedenti e le altre condanne

Il comunicato riferisce che il 32enne ha numerosi precedenti e condanne per rapina, estorsione, truffa, porto di armi e oggetti atti a offendere, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e lesioni. Nel 2013 e nel 2015 era stato raggiunto da provvedimenti cautelari restrittivi perché ritenuto appartenente a una baby gang attiva nel quartiere Guizza. Al gruppo sono stati attribuiti estorsioni aggravate, rapine, lesioni e furti ai danni di coetanei residenti nella zona.

Nel 2016 è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per quei fatti e, nello stesso anno, a un ulteriore anno per detenzione ai fini di spaccio di 35,42 grammi di marijuana. La Polizia ha inoltre segnalato precedenti per resistenza a pubblico ufficiale.

IPA