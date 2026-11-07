Minacce e insulti agli assistenti dei servizi sociali dopo il caso famiglia nel bosco: "Pronti a denunciare"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Gli assistenti sociali che hanno seguito il caso della famiglia nel bosco sarebbero stati bersaglio di insulti e minacce negli ultimi mesi. Alcuni operatori sarebbero stati definiti “streghe” e “ladri di bambini”, mentre altre contestazioni avrebbero riguardato la gestione dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. L’Ecad 14 del Vastese, ente responsabile dei servizi socio-assistenziali di 21 Comuni del territorio, avrebbe deciso di intervenire sul piano legale per tutelare la propria immagine e quella dei collaboratori. Al momento, il mandato legale non equivale alla conferma di una denuncia già depositata.

Famiglia nel bosco, gli assistenti sociali insultati e accusati

Le contestazioni rivolte ai servizi sociali riguarderebbero principalmente il modo in cui è stata gestita la vicenda dei tre bambini della famiglia di Palmoli.

Tra le critiche emerse figurerebbero presunte mancanze di imparzialità, una collaborazione considerata insufficiente con i genitori e comportamenti descritti come ostruzionistici.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli operatori sarebbero stati anche destinatari di espressioni offensive, tra cui “streghe” e “ladri di bambini”.

L’Ecad 14 ha respinto le accuse, sostenendo che i propri collaboratori abbiano sempre svolto le attività affidate nel rispetto delle norme e delle esigenze dei cittadini.

Assistenti dei servizi sociali, arriva la tutela legale

Il 4 novembre l’Ecad 14 avrebbe conferito un mandato professionale all’avvocato Guido Giangiacomo, incaricato di tutelare l’ente e gli operatori dalle accuse ritenute infondate.

In una nota riportata da Il Centro, il legale ha affermato che i servizi sociali operano “con professionalità e rigoroso rispetto della legalità e dei bisogni dei cittadini”.

L’organismo ha ribadito la disponibilità a collaborare con i Comuni e con l’autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il legale ha inoltre dichiarato che eventuali nuove affermazioni considerate prive di fondamento saranno perseguite nelle sedi previste dalla legge.

“Un ente pubblico deve essere al di sopra di ogni sospetto”, ha sottolineato

La precedente decisione dei sindaci

La possibilità di tutelare legalmente i servizi sociali era già stata discussa a febbraio durante una conferenza dei sindaci dell’ambito territoriale.

Alla riunione avevano partecipato 12 amministratori sui 21 Comuni interessati.

La proposta di affidare un incarico legale era stata approvata all’unanimità dai presenti.

Tra loro figurava anche Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, che aveva precedentemente espresso perplessità sulla permanenza dei bambini nella struttura protetta.

A marzo l’Ecad aveva inoltre difeso il lavoro degli operatori della casa famiglia di Vasto, sostenendo che fossero stati ristabiliti rapporti positivi con i minori e rimettendo al Tribunale le decisioni successive.

Nel settembre 2026, dopo mesi di separazione, i tre bambini hanno potuto trascorrere alcune ore con i genitori nell’abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli.