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Un arresto per usura, tentata estorsione e detenzione di arma clandestina, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Un soggetto residente a Moiano è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima.

L’intervento a Montesarchio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha preso il via dopo che la vittima si è rivolta alla polizia giudiziaria, denunciando una situazione di usura e minacce gravi.

Gli investigatori, con il supporto della Guardia di Finanza in servizio presso la Procura, hanno avviato accertamenti che hanno permesso di ricostruire il quadro delle attività illecite.

Le accuse e le modalità dell’illecito

L’uomo arrestato è ritenuto gravemente indiziato di aver praticato usura applicando tassi d’interesse che, in alcuni casi, hanno raggiunto il 300% annuo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima sarebbe stata costretta a pagare somme spropositate, subendo inoltre minacce di morte per garantirne la puntualità nei pagamenti. Le intimidazioni sarebbero state perpetrate anche con l’uso di un’arma da fuoco.

Il sequestro e la scoperta dell’arma

A seguito delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica ha disposto un decreto di perquisizione e sequestro. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno rinvenuto documentazione e materiale informatico riconducibili all’attività di usura e alle intimidazioni.

Inoltre, è stata trovata una pistola semiautomatica marca “Beretta”, modello “952”, calibro 7,65, con matricola abrasa e caricatore completo, nascosta nell’abitazione dell’indagato. L’arma, risultata clandestina, ha fatto scattare l’arresto obbligatorio in flagranza di reato.

L’operazione si è svolta tra Montesarchio, Moiano e si è conclusa con l’intervento del Tribunale di Benevento, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai fenomeni di usura e estorsione nel territorio sannita.

IPA