Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei persone sono indagate e oltre 150 mila euro sequestrati dopo una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia che ha portato all’applicazione di misure cautelari per usura, estorsione e atti persecutori tra Reggio Calabria e Catania. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. su richiesta della Procura dopo una lunga indagine che ha permesso di ricostruire un sistema di prestiti a tassi usurari e minacce alle vittime in difficoltà economica.

La maxi operazione tra Reggio Calabria e Catania

L’operazione ha visto la collaborazione tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Reggio Calabria. Sono state eseguite misure cautelari personali nei confronti di sei persone: due sono finite in carcere, due agli arresti domiciliari e due hanno ricevuto il divieto di avvicinamento alle vittime.

Inoltre altri due soggetti sono stati sospesi dal pubblico ufficio per un anno con misure interdittive. Tutti risultano indagati, a vario titolo, per usura, estorsione e atti persecutori.

Il sequestro e le perquisizioni

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari sono stati effettuati nove decreti di perquisizione locale e un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di tre indagati.

Il sequestro ha riguardato somme di denaro e altre disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore a 150 mila euro, ritenute profitto dei reati di usura contestati.

La genesi dell’inchiesta

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria insieme alla Compagnia della Guardia di Finanza di Villa San Giovanni, è nata dalle denunce presentate da un soggetto usurato e dai parenti di un’altra vittima.

Le due persone offese, in gravi difficoltà economiche a causa di un’elevata esposizione debitoria, si erano rivolte a un soggetto catanese per ottenere prestiti. In cambio sono state costrette a restituire somme sproporzionate rispetto al credito ricevuto e a cedere la proprietà di immobili di famiglia, subendo ripetute minacce gravi.

Le modalità delle minacce e delle violenze

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori le vittime sono state sottoposte a un vero e proprio regime di terrore. Gli indagati avrebbero preteso la restituzione dei prestiti con minacce esplicite come “ti affogo“, “ti sparo“, “ti prendo a calci davanti a tua moglie e tua mamma” e “se denunci io ti ammazzo“.

In almeno tre episodi sarebbero state esercitate anche violenze fisiche. In un caso uno degli usurai ha pubblicato sul proprio stato WhatsApp l’immagine di un manifesto funebre con le generalità di una delle vittime. In altre circostanze gli indagati avrebbero incendiato l’auto di una vittima e ucciso alcuni animali presso la sua abitazione.

Il ruolo degli altri indagati

Le indagini hanno permesso di ipotizzare il coinvolgimento anche di due soggetti agli arresti domiciliari, che avrebbero collaborato nelle persecuzioni e nelle minacce aiutando a rintracciare le vittime e mettendo a disposizione competenze tecnologiche e logistiche.

Le consorti dei due principali indagati, destinatarie del divieto di avvicinamento, avrebbero fornito supporto morale e materiale esercitando pressioni psicologiche sulle mogli delle vittime e suggerendo ai mariti strategie per eludere le indagini.

Il coinvolgimento di appartenenti alle forze dell’ordine

Un ulteriore aspetto emerso riguarda due soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze Armate, sospesi dal pubblico ufficio per un anno.

Questi, secondo l’accusa, avrebbero collaborato con gli usurai dietro compenso, effettuando appostamenti nei luoghi frequentati dalle vittime, raccogliendo informazioni e fornendo strumentazione riservata (microcamere e rilevatori GPS) per facilitare il rintraccio dei mezzi delle persone offese.

Il circolo vizioso dell’usura

Le risultanze investigative hanno evidenziato un modus operandi che portava le vittime a cadere in un circolo vizioso: l’elevata esposizione debitoria veniva gestita con ulteriori prestiti o con la proposta di altre soluzioni, anche illecite, che finivano per aggravare la situazione debitoria.

La riscossione delle somme avveniva in contanti, tramite assegni postali o bonifici, fino a quando le vittime non erano più in grado di soddisfare le richieste degli aguzzini. L’operazione rappresenta comunque un importante passo avanti nel contrasto ai reati di usura, estorsione e atti persecutori nei territori di Reggio Calabria e Catania.

IPA