Due fratelli sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di estorsione ai danni di altri due uomini, anch’essi fratelli, a seguito di una vicenda legata alla presunta perdita di due motocicli. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Velletri dopo una complessa indagine coordinata dalla Procura e condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Anzio-Nettuno. I fatti sono avvenuti nel gennaio 2025.

Due arresti a Velletri

L’operazione che ha portato all’arresto dei due fratelli di 25 e 28 anni è il risultato di un’attività investigativa approfondita coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Gli agenti del Commissariato di P.S. Anzio-Nettuno hanno ricostruito una vicenda che ha avuto origine all’inizio del 2025, quando sono iniziate le richieste di denaro nei confronti di due uomini con cui gli indagati avevano in passato un rapporto di amicizia.

L’origine della controversia: la perdita dei motocicli

Secondo quanto emerso dalle indagini la scintilla che ha dato il via alle pretese economiche sarebbe stata la presunta “perdita” di due motocicli di proprietà dei fratelli arrestati. Uno dei due, in quel periodo detenuto in carcere per un altro reato, avrebbe orchestrato le richieste di risarcimento tramite il fratello, ritenendo gli ex amici responsabili dell’accaduto.

In particolare le rivendicazioni hanno riguardato uno scooter privo di targa, che sarebbe stato abbandonato in strada dagli amici i quali avrebbero dichiarato di non riconoscerlo come proprio. A questo episodio si è aggiunta la vicenda di un altro motociclo, prestato in passato a uno dei due fratelli e poi sequestrato dalle Forze dell’Ordine.

Le richieste di denaro e le pressioni sulle vittime

La convinzione della responsabilità degli amici nella perdita dei mezzi avrebbe spinto i due fratelli a formulare ripetute richieste di denaro accompagnate da pressioni e contestazioni.

Le pretese economiche sono cresciute nel tempo fino a raggiungere la somma di 8.300 euro, cifra ben superiore al valore di mercato dei due scooter coinvolti. Le vittime, temendo possibili ritorsioni, sarebbero state costrette a versare una sorta di “paghetta” settimanale per soddisfare le richieste degli indagati.

Le reazioni violente e l’intervento di un terzo fratello

Il mancato rispetto del “giorno di paga” avrebbe provocato, in più occasioni, reazioni violente da parte dei presunti estorsori.

Sotto la regia del fratello detenuto, l’altro avrebbe messo in atto una serie di aggressioni a scopo intimidatorio nei confronti delle vittime. La situazione si è protratta fino all’intervento di un terzo fratello delle vittime, che avrebbe provveduto a saldare il debito residuo ponendo fine alla controversia economica.

Il quadro indiziario raccolto dagli investigatori ha portato il Gip del Tribunale di Velletri all’emissione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due fratelli con la misura degli arresti domiciliari accompagnata dall’obbligo del braccialetto elettronico.

IPA